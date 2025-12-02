"3 çocuğun sağlıklı beslenebilmesinin maliyeti aylık en az 28 bin tl"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ekonomik krizin çocukların beslenmesine olan etkisini Meclis'te yaptığı açıklama ile değerlendirdi. Bir çocuğun doyabilmesinin günlük maliyetinin 280 liralara dayandığına dikkat çeken Başevirgen, “Üç çocuğu olan bir ailenin, sadece çocuklarının beslenmesi için ayda 23 bin ila 25 bin lira arasında bir paraya ihtiyacı var. Bu rakam protein ağırlıklı bir beslenmede 28 bin TL’ye çıkıyor. Açlık sınırını geçtik, artık çocuklar için beslenme hakkı bile yok oluyor" dedi.

EĞİTİM İZLEME RAPORU 2025 "15-17 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i çalıştırılıyor"

"Hangi çocuk bu koşullarda gelişecek?"

Çocukların sağlıklı beslenebilmesi için gereken gıdaları kalem kalem açıklayan Başevirgen sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kg etin fiyatı 900 liraya dayandı. Bir litre süt marketlerde 40-50 lira arasında, 200 gram ekmek 15 lira, yumurtanın tanesi 5 lira, tavuk göğsünün kilosu 230 lira, peynirin kilosu 350–400 lira arasında. Gerekli diğer gıda ürünlerini de hesaba kattığımızda gelişme çağındaki bir çocuğun günlük dengeli beslenme maliyeti 240 ila 280 TL arasında değişiyor. Üç çocuğu olan bir ailenin sadece çocuklarının beslenmesi için ayda 23 bin ila 25 bin lira arasında bir paraya ihtiyacı var. Bu rakam protein ağırlıklı bir beslenmede 28 bin TL’ye çıkıyor. Et yiyebilmek, gerekli proteini alabilmek zenginliğin değil, insan olmanın gereğidir. Ancak artık ülkemizde et, ayrıcalıklı zengin bir kesimin ulaşabildiği lüks bir besin kaynağı haline geldi. Hangi çocuk bu koşullarda gelişecek?”

"Bu ekonomik düzen çocukların geleceğini çalıyor"

Türkiye'de doğum oranlarının düşmesi ile iktidarın "üremenin teşvik edilmesi" politikalarını arttırmasını da eleştiren Başevirgen, “Beş çocuk isteyenlere sesleniyorum, 3 çocuğun bile aylık gıda masrafı 28 bin lira. Hadi karşılayın. Üç çocuk için asgari beslenme 15 bin – 18 bin lira, normal beslenme 19 bin 500 – 22 bin 800 lira, yeterli beslenme için 24 bin 300 – 28 bin 300 lira. Bir baba, bir anne bu rakamı nasıl ödeyecek?" ifadelerini kullandı.

Sadece çocukların yemek masrafının dahi asgari ücreti aştığına dikkat çeken Başevirgen, "Bu tablo bir yönetim değil, iktidarın çocukları kaderine terk etmesidir. Bu ekonomik düzen çocukların geleceğini çalıyor. Beslenemeyen çocuk, öğrenemez. Öğrenemeyen bir toplum geleceğini kuramaz. AKP’nin vatandaşlarımıza dayattığı bu tablo bir kriz değil, çöküşün resmidir. Vatandaşın sofrasına adalet gelmeden hiçbir şey düzelmez” dedi.

Verilerle Türkiye'de çocuk açlığı

Dünya Bankası ve TÜİK’in ortaklaşa gerçekleştirdiği “İller Bazında Beşeri Sermaye 2021-2023” araştırmasına göre, Türkiyede yaşayan 7 milyon 39 bin çocuk Afrika ülkeleri düzeyinde açlık yaşıyor. 6,7 milyon çocuk ise günde bir öğün et, tavuk, balık ya da yumurta tüketemiyor. Her 100 çocuktan 32’si yatağa aç giriyor. Eğitim Reformu Girişimi'nin Eğitim İzleme raporu 2025'te yer alan verilere göre ise her 4 çocuktan biri düzenli

protein alamıyor. Her 10 çocuktan biri günde taze meyve/sebze tüketemiyor. Yetersiz beslenmeye bağlı bodurluk yaşayan çocuk oranı %5,5

