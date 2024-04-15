3. CI Bloom 25-28 Nisan'da: 267 sanatçının 568 eseri sergilenecek

İstanbul’un genç çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul Bloom, 25-28 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonunları’nda üçüncü kez ziyarete açık olacak. 24 Nisan’da ön izlemenin yapılacağı CI Bloom’da, 24 çağdaş sanat galerisi, dört sanat inisiyatifi ve kurum yer alıyor. Fuar tecrübesi olmayan yeni galerilerin de yer alacağı CI Bloom, yeni, genç ve farklı sanatçı ve projeleri ağırlayacak.

267 sanatçının 568 eserinin sergileneceği fuara, dokuz ülkeden 70 koleksiyoner, galeri direktörü, küratör ve müze temsilcisi davet edildi.

CI Bloom Yönetim kurul Başkanı Ali Güreli bugünkü basın toplantısında 2023 küresel sanat pazarında öne çıkanları da paylaştı.

Satışlar yüzde 4 düştü

Sanat pazarındaki satışların 2023’te yüzde 4 düşerek tahmini 65 milyar dolara gerilediğini belirten Güreli şu bilgileri verdi:

“Geçen yıl Türkiye ve dünyadaki yüksek enflasyon ve ekonomideki daralma sanat piyasasını da çok etkiledi. Yüksek faiz oranları, enflasyon ve siyasi istikrarsızlık üst segmentte satışların seyrekleşmesine neden oldu. Üst segmentten kastımız, empresyonistlerle başlayıp devam eden dönemin sanat eserleri artık yoğun bir şekilde el değiştirmiyor. Koleksiyonerler ellerindeki bu eserleri satmıyor. O dönemin sanat eserlerinin yılda 300 tanesi el değiştiriyorsa bu artık günümüzde 50’ye düştü.

“Öte yandan pazar küçülürken işlem hacminin artması sanatın yayıldığını da gösteriyor. Bir yandan da 2023’te hem müzayedeler hem de galeri satışları azaldı, ancak müzayedelerdeki düşüş daha ciddiydi.”

Çin, İngiltere'yi 3. sıraya geriletti

Ülkelerin küresel sanat pazarındaki yerine de değinen Güreli şöyle devam etti:

“ABD değer bazında satışların yüzde 42’sini oluşturarak dünya çapında lider Pazar konumunu korudu, ancak yıllık yüzde 3’lük bir düşüş yaşadı. Çin, payını yüzde 19’a yükselterek ikinci en büyük küresel sanat pazarı haline geldi. Dünya çapında ikinci en büyük pazar olan İngiltere’yi geride bıraktı. İngiltere ise payını yüzde 17’ye düşürerek üçüncü sıraya geçti. Fransa ise dördüncü sıradaki yerini korudu.”

İspanyolca konuşulan ülkeler odakta

Contemporary İstanbul olarak geçen yıl alınan bir kararla İspanya ve Güney Amerika ülkelerine yönelik ayrı bir çıkış yapacaklarını belirten Güreli, ana dilleri İspanyolca olan ülkelerden galerileri davet ettiklerini söyledi.

CI Bloom Direktörü Bike Çetinel ise Türkiye’deki galerilerin yurtdışında şube açma ve etkinlik düzenlemelerindeki ekonomik zorlukları aşmaları amacıyla CI Bloom, Türkiye çağdaş sanatını uluslararası arenada tanıtan bir platform olarak ilerlediğini belirtti. Çetinel, CI Bloom'un da İspanyolca konuşulan ülkeleri bu yıl odağa aldıklarını belirtti.

CI BLOOM Katılımcı Galeri Listesi Art On Istanbul, İstanbul; Belm’art Space, Ankara Bozlu Art Project, İstanbul; brieflyart, İstanbul; BüroSarıgedik, İstanbul; C.A.M. Galeri,İstanbul; den art, Antalya; DifoArt, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Galeri Bosfor, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, Ankara; Muse Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Simbart Projects, İstanbul; Taksim Sanat, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman , İstanbul, Berlin, Miami; 10_12 Gallery, İstanbul Kurum ve İnisiyatifler Contemporary Istanbul Vakfı, İstanbul; Koli Art Space, İstanbul; MAHAL, Çanakkale; NOKS Art Space, İstanbul

Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi

Contemporary İstanbul Vakfı, 60. Venedik Bienali ile eş zamanlı olarak Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama’nın solo sergisine ev sahipliği yapacak. 20 Nisan-24 Kasım tarihleri arasındaki serginin küratörü Christoph Doswald.

Vakıf ayrıca bu yıl, Mustafa Taviloğlu koleksiyonu sergisi de açacak. Taviloğlu Koleksiyonu Sergisi Ekim-Aralık 2024’te İstanbul’un farklı mekanlarında meraklılarıyla buluşacak. Mekanlar; İstanbul Ersim ve Heykel Müzesi, Artİstanbul Feshane, Müze Gazhane, Haliç Tersanesi, Metro Han ve İş Bankası Kibele Sanat Galerisi.(AÖ)