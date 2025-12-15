3. Amed Uluslararası Film Festivali sona erdi

Kürt sinemasının hafızasını, politik ve estetik arayışlarını bir araya getiren 3. Amed Film Festivali, 7 Aralık’ta başlayan gösterim programının ardından dün (14 Aralık) Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki ÇandAmed Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Sekiz yıl aradan sonra yeniden düzenlenen festival, yalnızca bir sinema buluşması olmanın ötesinde, Kürtçe ve çok dilli sinemanın kamusal alanda yeniden görünürlük kazanmasının da simgesel bir adımı oldu.

Toplam 84 filmin izleyiciyle buluştuğu festival, sansür, yasaklar ve mekânsızlık koşullarında üretim yapan sinemacılar için önemli bir dayanışma ve karşılaşma zemini sundu.

Festival Komitesi adına açılış konuşmasını yapan sinemacı Lisa Çalan, festivalin barış süreci sayesinde yeniden izleyici ile buluşabildiğini belirterek şöyle dedi:

“İzlediğimiz her hikâyede, aslında hikâyelerimizin farklı olmadığını gördük. Dillerimiz farklı olabilir; ama acılarımız aynı. Filmlerimiz ya yasaklanıyor ya da sansür nedeniyle salon bulamıyorlar. Bu ve benzerleri, filmlerimizin halka ulaşmasını sağlayan festivaller. Anlatılacak binlerce hikâye var; ama savaş koşullarında bunları anlatmak imkânsız. Hikâyelerimiz ancak barışla yeşerecekler. Bu festivali de yürütülen barış sürecine borçluyuz. Barış sürecinin mimarına binlerce kez selam olsun. Yaşasın özgür ve devrimci sinema.”

Sinemacı Lisa Çalan.

Bucak’tan yeni sinema salonları sözü

Çalan’ın ardından sahneye çıkan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, 3 Mayıs 2025’te aramızdan ayrılan Sırrı Süreyya Önder’den ilhamla “21. yüzyılın yazılmamış romanını Kürtler ve dostları birlikte yazacak,” dedi.

Bucak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sekiz yılın ardından tüm zorluklara rağmen hem bir yapı inşa ettik hem de bunu sürdürmeye çalıştık. Bu bir hafta, bizler için de önemli bir sürecin sonucu. Sekiz yıl bizden mekânlarımızı da aldı. Ama biz söz veriyoruz, seneye pek çok salonlarda sinema izleyebileceğiz. Emeği geçen, bizimle dayanışan, dışarıdan gelen tüm arkadaşlarımıza, Amed’in hafızasına katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.

“Bir özlemi de buradan belirtmek istiyorum: Festival coşkuyla açıldı; ama kapanış duygusal olabilir. Ben çok değerli sinemacı Sırrı Süreyya Önder’i anmak istiyorum. Biliyorum ki bugün muhakkak aramızda olurdu; ama yine biliyorum ki sekiz gün boyunca burada onun aklı, gözleri, ruhu dolaştı. Sırrı Süreyya Önder, şöyle demişti: ‘Kürtler öyle bir halk ki, dünyada bu kadar kitlesel olmalarına rağmen kendileri için hiçbir şey istemeden barış istiyorlar. 21. yüzyılda henüz yazılmamış şiiri, romanı Kürtler yazacak; barışın filmini Kürtler çekecek.’ Biz de şunu ekliyoruz: Kürtler elbette bunu tek başına değil, tüm dostlarıyla birlikte gerçekleştirecek. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.

Bucak’ın konuşmasının ardından, Sinebîr Proje Fonu’nun kazananları açıklandı: Kısa Metraj Film: “Tarî û Ronahî” - Raber Îbrahîm

Belgesel: “Hucre, takekes-laş, civat” - Zelal Sadak

Uzun Metraj Film: “Diroka Wenda” - Ali Kemal Çınar Fon, Sinebîr’e sunulan projelerin hayata geçirilmesi için sinemacılara maddi kaynak sağlayacak.

Ödüller

Kısa Metraj Film

Zilan Hemo Mansiyon Ödülü: “Sêgoşe” - Jino Hadî Hesen

Jüri Özel Ödülü: “Garan” - Mahsum Taşkın

Mensûr Kerimyan Ödülü: “Kawyar” - Salem Salavatî

Belgesel

Jüri Özel Ödülü: All The Mountains Give” - Arash Raksha

Taha Karîmî Ödülü: “Xalko” - Sami Mermer ve Hind Benchekroun

Mensûr Kerimyan Ödülü’nü vermek için sahneye çıkan Kerimyan’ın arkadaşı: “Bir insanın vatanı, onun mekânıdır. Mensûr’un şehadeti, emperyalistlerin çizdiği tüm yapay sınırları anlamsızlaştırdı. Amed Film Festivali, onu anarak ölümsüzleştirdi. Rojhilat halkı olarak Mensûr’u bağrına basan Bakur halkına teşekkür ediyoruz.”

Uzun Metraj Film Yaratıcı Görüntü Ödülü: “Ciran” - Mano Khalil

Sırrı Süreyya Önder Senaryo Ödülü: “Ezmûn” - Shawkat Amin Korki

Estetik Kadraj Ödülü: “Beriya Şevê” - Ali Kemal Çınar

Başkaldıran Örgüler Ödülü: “The Virgin and Child” - Binevşa Bêrîvan

Jüri Özel Ödülü: “Zalava” - Arsalan Amiri

Yılmaz Güney Direniş Ödülü: “Sonne” - Kurdwîn Eyûb.

Gecede iki ödül alan yönetmen Ali Kemal Çınar, ödülünü intihara sürüklenerek hayatını kaybeden Kürt gazeteci ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) danışmanı Dilan Karaman’a adadı.

Amed Film Festivalinde Dilanı tek hatırlayan, ve ödülünü adayan, ,"Ali Kemal Çınar" Spas ji tera. pic.twitter.com/xMykW4tPeS — Gönül Karaman (@GKaraman77252) December 14, 2025

Ödül töreni alkışlar eşliğinde sona ererken, festival emekçileri sahneye çıkarak toplu fotoğraf çektirdi. (TY)