TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 23.12.2025 09:45 23 Kanûn 2025 09:45
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 23.12.2025 09:46 23 Kanûn 2025 09:46
Xwendin Xwendin:  1 xulek

2emîn operasyon li dijî Şaredariya Şîleyê ya CHPê pêk hat: 22 kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna li ser Şaredariya Şîleyê de pêla duyemîn a operasyonan hate lidarxistin. Di operasyonê de ji bo 23 kesan biryara desteserkirinê hate dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
2emîn operasyon li dijî Şaredariya Şîleyê ya CHPê pêk hat: 22 kes hatin desteserkirin

Pêla duyemîn a operasyonan di çarçoveya lêpirsîna Şaredariya Şîleyê de hat lidarxistin. Ji bo 23 kesan biryara desteserkirinê  hatiye dayîn.

Pêştir jî di 10ê Tîrmehê de, di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Şîleyê de bi îdiaya ku "ji bo pêkanîna sûc rêxistin avakirine", "wezîfeya xwe ji bo tiştên dijî qanûnê bikaranîne", "bertîl" û "di îhaleyan de sextekarî kirine” operasyon hatibû lidarxistin. Di wê operasyonê de, Şaredarê Şîleyê Ozgur Kabadayi jî di nav de 6 hatibûn desteserkirin û paşê biryara girtina wan hat dayîn.

Tîmên Şaxa Sûcên Darayî ya Rêvebiriya Emniyetê a Stenbolê, di bin koordînasyona Serdozgeriya Komarê ya Anadoluyê ya Stenbolê de, îro sibê pêla duyem a operasyonan li dijî Şaredariya Şîleyê pêk anîn. Biryara girtina 23 kesan hat dayîn.

Rayedaran diyar kirin ku yek ji kesên ku biryara desteserkirina wan hatiye dayîn, ji ber dosyeyeke din hê jî girtî ye. Polîsan piştî operasyonê 22 kesên mayî desteserkirin. Lêpirsîn berdewam dike.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin CHP şaredarî şile
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê