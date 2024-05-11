29 kent için fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada 29 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı etkili olacak.

Sarı kod uyarısı verilen iller şöyle: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkari.

Öte yandan Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğun sisin etkili olduğu öğrenildi.

(AD)