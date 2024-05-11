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Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2024 11:30
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2024 11:33
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29 kent için fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
29 kent için fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada 29 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı etkili olacak.

Sarı kod uyarısı verilen iller şöyle: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkari.

Öte yandan Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğun sisin etkili olduğu öğrenildi. 

(AD)

sağanak yağış
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