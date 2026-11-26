DİSK'e bağlı 14 sendikanın 22 Ekim'de ilan ettiği ortak mücadele kararı, bir ay içinde sendikaları, meslek örgütlerini, siyasi partileri, kadın ve gençlik hareketlerini, emeklileri, bilim insanlarını ve sanatçıları kapsayan geniş bir mücadele çağrısına dönüştü.

29 Kasım Pazar günü İstanbul Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting için saat 12.00'de toplanılacak. Miting saat 13.00'te başlayacak.

26 Kasım'da kamuoyuna açıklanan 101 kurumun ortak çağrısında mitingin temel amacını ifade eden üç başlıkta ifade edildi: Yolsuzluk, yoksulluk ve emperyalist savaş politikaları.

Fon krizinin faturasının emekçilere ödetilmesine karşı

Kartal mitingini ücret artışına yönelik sendikal eylemlerden ayıran özelliklerden biri, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerle yolsuzluğa ve demokratik haklara yönelik saldırılara karşı mücadelenin ortak bir eylem programında birleştirilmesi.

Sendikalar, 22 Ekim'de yayımladıkları ilk bildiride fon krizini de doğrudan mücadele gündemine alarak şu ifadeyi kullandı:

“Fon krizinin faturasını zamlar ve vergilerle halka kesmeye çalışanlara, vergi yükünü emekçilerin sırtına yıkarken sermaye sınıfını koruyanlara karşı mücadeleyi yükseltiyoruz.”

Sendikalar, mitingi tek günlük bir protestonun ötesinde, oluşturmayı amaçladıkları ortak mücadele hattının başlangıcı olarak tanımlıyor.

2027 bütçesinin Mecliste görüşüldüğü ve 2027 için asgari ücretinin belirlenmesine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilecek mitingde, kamu kaynaklarının dağılımında çalışanların ve emeklilerin payının sürekli gerilemesine karşı tutum gündeme getirilecek.

Beş temel talep

Mitingin düzenleyicileri ekonomik, sosyal ve siyasal taleplerini beş başlık altında topluyor:

Vergide ve gelirde adaletin sağlanması.

Emeklilerie insanca yaşamaya yetecek aylık bağlanması.

Asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılması.

İşçilerin örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması.

Temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların, muhalif kesimlere ve halk iradesine yönelik operasyonların son bulması.

101 kurumun 26 Kasım'da yayımladığı ortak çağrıda bu taleplere, iş cinayetlerinin önlenmesi, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi ve İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması talepleri de eklendi.

Özkan Atar: “Dipten gelen bir dalga var”

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, 23 Kasım'da Kadıköy'de düzenlenen basın toplantısında sendikaların girişiminin toplumsal dayanaklarını şöyle ifade etti:

“Dipten gelen bir dalga var. Bu sebeple konfederasyona bağlı sendikalar bir araya gelerek bu çağrıyı yaptı.”

Atar, basın özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı Beşiktaş'ta gerçekleştirilen kitlesel eylemi de örnek göstererek fabrikalardan ve işyerlerinden başlayarak ekonomik ve siyasi baskılardan yakınan bütün toplumsal kesimleri mücadeleye katmayı amaçladıklarını belirtti.

Atar ayrıca mitingin hazırlıklarının 1 Mayıs hazırlıklarına benzer bir anlayışla sürdürüldüğünü söyledi.

Deniz Gülşen: “Ortada bir öfke var ama öfke örgütlü değilse...”

DİSK Sosyal-İş Genel Sekreteri Deniz Gülşen ise girişimin arkasındaki örgütlenme ihtiyacına dikkat çekti:

“Ortada bir öfke var ama öfke örgütlü değilse bir şey ifade etmiyor. Burada umudu yaratmak gerekiyor.”

Gülşen, miting hazırlıkları sırasında işçilerden, işsiz gençlerden, kadınlardan ve siyasi örgütlerden gelen soruların böyle bir girişime duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu belirtti.

Mitingin hazırlık toplantısında kürsüde sendika yöneticilerinden çok işçilerin söz almasının amaçlandığı da açıklandı.

29 kadın örgütü: "Şiddete, sömürüye ve savaşa karşı"

Kadın hareketi de Kartal mitingine bağımsız talepleriyle katılıyor.

20 Kasım'da Birleşik Metal-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 29 kadın örgütü ve sendika kadın meclisinin ortak bildirisi kamuoyuna açıklandı.

Bildiriyi Limter-İş Sendikası'ndan Beycan Taşkıran ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Güneş Fadime Akşahin okudu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ndeki eylemlerle 29 Kasım mitingi arasında bağ kuran kadınlar, ekonomik şiddet, güvencesizlik ve sömürüye karşı işçi hareketiyle ortak mücadele çağrısı yaptı.

Bildiride savaş harcamalarının toplumsal sonuçlarına da dikkat çekildi:

“Savaş ve silahlanmaya ayrılan kaynaklar eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden kesilirken bunun bedelini en çok yoksullar, işçiler ve kadınlar ödüyor.”

Kadın örgütlerinin talepleri arasında İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulmasının yanı sıra şunlar bulunuyor:

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) şiddet ve tacize ilişkin 190 sayılı ve ev işçilerine ilişkin 189 sayılı sözleşmelerinin onaylanması.

Kadınların nafaka ve diğer medeni haklarının korunması.

Kadınlara ve LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılığa, baskılara ve nefret söylemine son verilmesi.

Ortak bildirinin imzacıları arasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Savunma Ağı, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası, KESK Kadın Meclisi, çeşitli feminist örgütler ve sendikaların kadın komisyonları yer alıyor.

Bilim insanları, aydınlar ve sanatçılardan destek

100'ü aşkın akademisyen, yazar, sanatçı, hukukçu ve gazeteci de yayımladıkları ortak açıklamayla Kartal mitingine destek verdi.

Çağrıcılar arasında Türkiye'de emek, bölüşüm ve sosyal politika alanındaki çalışmalarıyla tanınan bilim insanları da bulunuyor.

▶︎ Bilim insanları: Korkut Boratav, Seyhan Erdoğdu, Mesut Gülmez, Ahmet Makal, Oğuz Oyan, Aziz Konukman, Erinç Yeldan ve Kayıhan Pala.

▶︎ Yazarlar ve sanatçılar: Ahmet Ümit, Nur Sürer, Jülide Kural, Orhan Alkaya, Semih Gümüş, Suavi, İlkay Akkaya, Erdal Erzincan ve Erdal Güney.

▶︎ Gazeteciler ve hukukçular: Atilla Özsever, İrfan Değirmenci, Nazım Alpman, Zafer Arapkirli ve cezaevinde tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay.

DİSK'e bağlı 14 sendikadan daha geniş bir emek ittifakına

Miting girişiminin başlatıcıları DİSK'e bağlı şu 14 sendika:

Bank-Sen, Basın-İş, Birleşik Metal-İş, BTO-Sen, Cam Keramik-İş, Dev Yapı-İş, Gıda-İş, Güvenlik-Sen, İletişim-İş, Limter-İş, Nakliyat-İş, Sine-Sen, Sosyal-İş ve Tümka-İş.

Ancak girişim DİSK'in örgütsel sınırlarında sona ermiyor. İlk bildiride TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ dahil diğer işçi konfederasyonlarına, kamu çalışanları konfederasyonlarına ve meslek örgütlerine de katılım çağrısı yapılmıştı.

Gebze Sendikalar Birliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Tabip Odası, emekli örgütleri ve Motorlu Kurye İşçileri Derneği mitinge destek veren kuruluşlar arasında.

Sosyalist partiler ve inisiyatifler de mitinge katılım için çağrıda bulundu.

Kartal'dan Ankara'ya: İki miting

Kartal mitingini 12 Aralık'ta Ankara'da DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliğinin düzenleyeceği miting izleyecek.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Atar, iki mitingin birbirini besleyecek eylemler olduğunu belirtti.

DİSK'e bağlı sendikaların aşağıdan geliştirdikleri Kartal mitingi'ne Ankara'da dört büyük emek ve meslek kuruluşunun ortak çağrısıyla düzenlenen mitingle yankı verilecek.

Pazar günkü buluşma, emek ve özgürlük mücadelesinde ücret ve bölüşüm talepleri ile yolsuzluğa, savaş politikalarına ve demokratik hakların sınırlandırılmasına karşı itirazların ortak bir toplumsal hareket içinde buluşmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(AEK)