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YT: Yayın Tarihi: 29.10.2026 12:14 29 Ekim 2026 12:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.10.2026 12:19 29 Ekim 2026 12:19
Okuma Okuma:  2 dakika

29 Ekim’de ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Özgür Özel, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Müsavat Dervişoğlu Aslanlı Yol’dan çıkarak Anıtkabir'e geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
29 Ekim’de ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi
Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan / AA
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürümesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki kortejde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve yaşamını yitirenleri andı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk, bugün, uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz.

Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, ‘Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır’ sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun.”

Cumhuriyet 103 yaşında
Cumhuriyet 103 yaşında
Bugün 10:32

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
29 Ekim
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