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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2024 16:34
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2024 16:38
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29 Ekim Kadınları Derneği İnsan Hakları Ödülünü Gül Erdost’a verdi

Ödül töreni, İlhan Erdost’un doğum günü ve İnsan Hakları Haftası’nın son günü olan 17 Aralık’ta, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, 29 Ekim Kadınları Derneği'nin gerçekleştirdiği bir ödül törenine ait bir anı göstermektedir. Görselde dört kişi yer almakta ve odak noktası ödülün takdim edildiği an. Solda bir erkek takım elbise ile dururken, yanındaki iki kadın ve bir erkek törendeki ödül sunumunu gerçekleştiren kişiler gibi görünüyor. Ortadaki kadın gülümseyerek plaket şeklindeki ödülü tutuyor. Sağdaki kadın ödülü takdim ederken mutluluk ve gurur ifadesiyle gülümsüyor. Arkada bir projeksiyon ekranında etkinlikle ilgili bilgiler yer alıyor ve solda 29 Ekim Kadınları Derneği’nin logosu dikkat çekiyor. Görsel, törendeki sıcak ve anlamlı atmosferi yansıtıyor.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Merkezi, insan hakları mücadelesine örnek teşkil eden çalışmaları nedeniyle bu yıl İnsan Hakları Ödülünü, feminist insan hakları savunucusu Gül Erdost’a verdi. Gül Erdost’un, 12 Eylül döneminde Mamak Cezaevi’nde dövülerek katledilen eşi İlhan Erdost’un ardından gösterdiği kararlı duruş ve insan hakları mücadelesi, ödüle layık görülmesinin temel sebebi olarak vurgulandı.

Gül Erdost'un bianet yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Ödül töreni, İlhan Erdost’un doğum günü ve İnsan Hakları Haftası’nın son günü olan 17 Aralık’ta, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşti.

Tören, 78’liler Ankara Şube Başkanı Emel Uzman’ın sunumu ile başladı. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran ve Türküler Erdost’un konuşmalarıyla süren etkinlikte, ödül plaketi Gül Erdost’a Çankaya Belediye Başkanı Av. Hüseyin Can ve dernek genel başkanı Şenal Sarıhan tarafından takdim edildi.

Türkülerle anma 

Sanatçı Aysel Çiçek’in seslendirdiği deyişlerle devam eden etkinlikte, Gül Erdost ve tüm salon bir ağızdan türkülere eşlik etti. Katılımcılar, İlhan Erdost’un hatırasını ve insan hakları mücadelesinin önemini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladı.

Bu anlamlı gece, Gül Erdost’un insan haklarına adanmış mücadelesinin yeni nesillere ilham kaynağı olduğunu gösterirken, insan hakları savunusunun evrensel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gül erdost ilhan erdost muzaffer ilhan erdost şenal sarıhan
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