29 Ekim Kadınları Derneği İnsan Hakları Ödülünü Gül Erdost’a verdi

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Merkezi, insan hakları mücadelesine örnek teşkil eden çalışmaları nedeniyle bu yıl İnsan Hakları Ödülünü, feminist insan hakları savunucusu Gül Erdost’a verdi. Gül Erdost’un, 12 Eylül döneminde Mamak Cezaevi’nde dövülerek katledilen eşi İlhan Erdost’un ardından gösterdiği kararlı duruş ve insan hakları mücadelesi, ödüle layık görülmesinin temel sebebi olarak vurgulandı.

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Ödül töreni, İlhan Erdost’un doğum günü ve İnsan Hakları Haftası’nın son günü olan 17 Aralık’ta, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekleşti.

Tören, 78’liler Ankara Şube Başkanı Emel Uzman’ın sunumu ile başladı. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran ve Türküler Erdost’un konuşmalarıyla süren etkinlikte, ödül plaketi Gül Erdost’a Çankaya Belediye Başkanı Av. Hüseyin Can ve dernek genel başkanı Şenal Sarıhan tarafından takdim edildi.

Türkülerle anma

Sanatçı Aysel Çiçek’in seslendirdiği deyişlerle devam eden etkinlikte, Gül Erdost ve tüm salon bir ağızdan türkülere eşlik etti. Katılımcılar, İlhan Erdost’un hatırasını ve insan hakları mücadelesinin önemini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladı.

Bu anlamlı gece, Gül Erdost’un insan haklarına adanmış mücadelesinin yeni nesillere ilham kaynağı olduğunu gösterirken, insan hakları savunusunun evrensel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

(EMK)