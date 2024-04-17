29. Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü Handan Demir’e değer görüldü

Mayıs Yayınları'nın bu yıl yirmi dokuzuncusunu düzenlediği ''Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü''nü Handan Demir’e değer buldu.

Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Suat Çelebi, Handenur Dayıca ve Zeynep Köylü’den oluşan seçici kurul, 102 dosya arasından yaptığı değerlendirme sonucunda ödülün ''Lojistik'' adlı dosyasıyla Handan Demir’e verilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Arkadaş Zekai Özger’in hayatından kesitler artık çizgi öykü

Jüri Özel Ödülü ise oybirliğiyle Asaf Zaman’ın ''Olasıl'' adlı dosyasına verildi.

Seçici Kurul, ödül alan dosyaların yanı sıra; Esra Asar, Gül Ebrar Ataş, Doğu Kaşka ve Abdullah Kurt’un adlarının anılmasını kararlaştırdı.

Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’nü kazanan dosyanın, ödül yönetmeliği gereğince 2024 yılı içinde, telif ücreti ödenerek kitap olarak basılacağı açıklandı.

Arkadaş Z. Özger hakkında

Şair. 8 Ocak 1948'de Bursa'da dünyaya geldi. Asıl adı Zekâi Özger. Şiirlerini Arkadaş Z. Özger adıyla yayımladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. TRT'nin Ankara bürolarında çalıştı.

Kent 16, Soyut, Forum, Papirüs, Yordam, Dost, Yansıma dergileri ile Ulus gazetesinin kültür-sanat sayfalarında şiir ve yazıları yayımlandı. 24 Ocak 1971'de SBF yurduna yapılan polis baskını ve gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldı ve başına ağır darbeler aldı. 29 Nisan 1973 sabahı Ankara'da, sokakta ağır yaralı bir halde bulundu, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle 5 Mayıs 1973'te hayatını kaybetti.

Erken ölümü nedeniyle "Ne zaman yayımlarsam yayımlayayım adı 'Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası' olacak" dediği şiir kitabını yayımlama olanağı olmadı. Dergi ve gazetelerde yayınlanan şiirleri ölümünden sonra Tekin Sönmez tarafından "Şiirler" adıyla bir kitapta toplandı.

Şiir yazdığı yıllardaki üniversite ortamının da etkisiyle ölüm ve cinsellik konularını sık sık işledi. (AÖ)