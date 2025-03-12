28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin ödülleri açıklandı

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl 27 Mayıs .4 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Festival kapsamında her yıl, sinemadaki kadın emeğini görünür kılmak ve kadın sinemacıları yeni üretimlerine teşvik etmek amacıyla kadın sinema emekçileri ödüllendiriliyor.

Bu yıl festivalde Onur Ödülü oyuncular Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ile yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Mina Demirtaş'a verilecek.

Ödüller, sahiplerine 27 Mayıs akşamı düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

Onur Ödülleri; Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan’a

Sinemada birikmiş kadın emeğini görünür kılmak amacıyla, hâlen çalışmalarını sürdüren ya da artık sinema yapmayan, ancak ardında bıraktıklarıyla, hâlen sürdürdüğü çalışmalarla sinemamıza ilham veren, yol açan, emeğini sinemadan esirgememiş, kadınların sinemadaki varlığına katkıda bulunmuş kadın oyuncu ya da yönetmenlere verilen Onur Ödülü, bu yıl bir kez daha sahibini buluyor.

Gülşen Bubikoğlu, L.C.C. Kültür Merkezi'nde lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışma ile sinemaya adım attı. Aynı yıl "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı.

1970'lerin sonuna kadar birçok romantik komedi filminde başrolde yer aldı. Oynadığı birçok film gişede büyük başarı gösterdi. "Cici Kız", "Ah Nerede", "Yaz Bekarı", "Evcilik Oyunu", "Baş Belası" ve "Vahşi Gelin" gibi klasikleşmiş filmlerdeki rolleriyle büyük beğeni topladı. 1980'lerde ise "Gırgıriye" serisi, "Leyla ile Mecnun", "İhtiras Fırtınası", "Alev Alev" ve "Kurtar Beni" gibi farklı türlerdeki filmlerde başarılı performanslar sergiledi.

Bubikoğlu, Türkiye-İtalya ortak yapımı "Baş Belası", "Üçkağıtçılar" ve "Mücevher Hırsızları" filmlerinde rol aldı. 25. Antalya Film Festivali'nde Halit Refiğ'in "Kurtar Beni" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Oynadığı filmler, uluslararası film festivallerinde de gösterildi.

Kariyeri boyunca komediden dramaya kadar birçok farklı türde başarılı performanslar sergileyen Gülşen Bubikoğlu'na, sinemaya katkılarından ötürü Onur Ödülü sunulacaktır.

Hülya Darcan, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışmada üçüncü olarak sinema dünyasına adım atmıştır. Aynı yıl, "Silahları Ellerinde Öldüler" filmiyle Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz gibi oyuncularla başrolü paylaşarak sinemaya güçlü bir başlangıç yapmıştır.

Kariyeri boyunca Lütfi Ömer Akad, Osman F. Seden ve Yılmaz Güney gibi Türk sinemasının önemli yönetmenleriyle çalışan Darcan, "Tarkan: Güçlü Kahraman" gibi dönemin gişe başarısı yakalayan yapımlarında yer almıştır. Kariyeri boyunca 70'ten fazla film ve dizide rol alan Hülya Darcan, komediden dramaya uzanan geniş bir yelpazede başarılı performanslar sergilemiştir.

Hülya Darcan son dönemde televizyonda uzun soluklu ve izleyici tarafından büyük ilgi gören yapımlarda oynamıştır. Hülya Darcan, Türkiye sinemasına yaptığı değerli katkılardan dolayı bu yıl Onur Ödülüne layık görülmüştür.

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri; Bennu Yıldırımlar, Harika Uygur ve Başak Emre’ye

Türkiye sinemasının farklı alanlarında emek veren kadınların başarılarını kutlamak amacıyla, erkek egemen sinemamızın ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç anısına verilen Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, bu yıl da üç değerli isme takdim edilecek.

Ödülün sahipleri, oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ve yapımcı-festival yönetmeni Başak Emre olarak belirlendi.

Bennu Yıldırımlar, oyunculuk eğitimini Londra'daki Westminster Education Institute'de drama kurslarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış ve 1985 yılında "Üç Kızkardeş" oyunuyla tiyatro kariyerine başlamıştır. "Saygılı Yosma", "Yaprak Dökümü", "III. Richard" gibi birçok önemli tiyatro oyununda rol alan Yıldırımlar, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almaktadır.

Televizyon ve sinema dünyasında da başarılı bir kariyere sahip olan Yıldırımlar, "Eski Fotoğraflar", "Kaç Para Kaç", "Ahlat Ağacı" gibi filmlerde ve "Yaprak Dökümü", "Umutsuz Ev Kadınları", "Kadın" gibi dizilerde rol almıştır.

Başarılı kariyeri ile birçok ödüle layık görülen Bennu Yıldırımlar, 1994 yılında Ankara Film Festivali'nde "Ağrı'ya Dönüş" filmi ile "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. 1996'da "Bir Atın Öyküsü" adlı tiyatro oyunu ile Bedia Muvahhit Ödülü'nü alan başarılı oyuncu, 1998 yılında İsmet Küntay Ödülleri'nde "Huzur" oyunundaki performansı ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almıştır. Sinemada ise 2000 yılında Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde "Kaç Para Kaç" filmindeki performansı ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. 2006 Lions Tiyatro Ödülleri'nde "Saygılı Yosma" oyunundaki performansı ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almış ve 2008 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. 2019 yılında 51. SİYAD Ödülleri’nde ''Ahlat Ağacı'' filmiyle “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’’ödülünü kazanmıştır. Bennu Yıldırımlar'a, sinemaya ve tiyatroya olan katkılarından dolayı Bilge Olgaç Başarı Ödülü sunulacaktır.

Harika Uygur üniversite yıllarında Osman F. Seden'in, daha sonra ise Ezel Akay'ın yardımcılığını yapamış, 1997'de cast direktörlüğüne yönelmiştir. Seattle Broadway Hall'da cast direktörlüğü eğitimi aldıktan sonra İstanbul'da kendi şirketini kurmuştur. Uluslararası Cast Direktörlüğü Derneği'ne katılan ve Amerikan CSA'nın ilk uluslararası üyesi olan Uygur, 2015'te Cannes Film Festivali’nde gösterilen "Fil Mezarlığı" kısa filmini yönetmiştir.

"Bu Rol Senin" adlı kitabıyla cast seçimi üzerine deneyimlerini paylaşan Uygur, 2017'de Locarno Film Festivali'nde En İyi Cast Direktörü ödülünü kazandı ve Amerikan Akademisi'ne üye olarak seçildi. 2025'te CSA Artios Ödülleri'nde aday gösterilen Uygur, Türkiye ve uluslararası alanda birçok projede görev almaktadır. 100’den fazla projede yer alan Harika Uygur'a, Türkiye sinemasına yaptığı değerli katkılardan dolayı Bilge Olgaç Başarı Ödülü takdim edilecektir.

Başak Emre, 1988-1995 yıllarında Ankara Film Festivali yürütme kurulu üyeliği, 2006-2016 yıllarında Adana Film Festivali’nde dünya sineması koordinatörlüğü, 2019-2023 yılları arasında Antalya Altın Portakal Film Festivali sanat yönetmenliği görevlerini üstlenmiş, Gezici Festival'in kurucularından olmuş ve uzun yıllar festivalin yönetmeliğini yapmıştır. 11 Yıl boyunca Cannes ve Berlin film festivallerinde Türkiye stantlarının yönetimini üstlenen Başak Emre, birçok uluslararası festivalde jüri üyeliği yapmıştır.

Zeki Demirkubuz ve Ahmet Boyacıoğlu gibi yönetmenlerin filmlerinde yapımcı ve yönetici yapımcı olarak görev alan Emre, 2021'de Avrupa Film Akademisi'ne üye olmuş ve 2024'te yönetim kuruluna seçilmiştir. 2025'te İstanbul Film Festivali'nin Köprüde Buluşmalar platformunun eş yöneticiliğini üstlenecek olan Başak Emre'ye, Türkiye sinemasının uluslararası alanda tanıtımına ve gelişimine olan katkılarından dolayı Bilge Olgaç Başarı Ödülü sunulacaktır.

Genç Cadı Ödülü Mina Demirtaş’a

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, genç kadın oyuncuları teşvik etmek ve sinemadaki üretimlerine dikkat çekmek amacıyla 2009'dan bu yana Genç Cadı Ödülü vermektedir.

Daha önce Elit İşcan, Damla Sönmez, Ezgi Mola, Neslihan Atagül, Ece Yüksel, Ecem Uzun, Öykü Karayel, Cemre Ebüzziya, Ahsen Eroğlu ve Nazlı Bulum gibi başarılı oyunculara takdim edilen bu ödülün bu yılki sahibi Mina Demirtaş olmuştur.

2008 doğumlu olan Mina Demirtaş, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı. İlk olarak 2021 yapımı "Âkif" filminde rol aldı. 2022'de Ümran Safter'in yönettiği "Kabahat" filmindeki performansıyla büyük beğeni topladı ve bu filmdeki etkileyici oyunculuğuyla 29. Altın Koza Film Festivali'nde "Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü" ve 23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde "Gelecek Vadeden Oyuncu Ödülü"nü kazandı. 2023 yılında İstanbul Film Festivali'nde yer alan "Beraber" filmindeki rolüyle dikkat çekti.

Son olarak, başrolünü üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı ve büyük beğeni topladı. Bu dizideki performansıyla umut vadeden oyuncu ödüllerine layık görüldü. Genç yaşında sergilediği başarılı performanslar nedeniyle Mina Demirtaş 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Genç Cadı Ödülünün sahibi oldu.

(EMK)