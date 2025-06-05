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HABER
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 12:11
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 12:25
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28. Uçan Süpürge Festivali sona erdi

Festivalin uluslararası jürisi tarafından verilen FIPRESCI Ödülü, Emine Yıldırım’ın yönettiği Gündüz Apollon, Gece Athena filmine verildi. İzleyici Ödülü ise Black Box Diariesadlı belgesele gitti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
28. Uçan Süpürge Festivali sona erdi

Uçan Süpürge Vakfı tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kült Kavaklıdere Sineması’nda yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Festivalin uluslararası jürisi tarafından verilen FIPRESCI Ödülü, Emine Yıldırım’ın yönettiği Gündüz Apollon, Gece Athena filmine verildi. İzleyici Ödülü ise Black Box Diariesadlı belgesele gitti.

Kadınlara alan açtı

28 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Ankara’da Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festival, kadın yönetmenlerin perspektifinden kadın hikâyelerini izleyiciyle buluşturdu. Festival, film gösterimlerinin yanı sıra paneller, atölyeler ve söyleşilerle zengin bir program sundu.

Kapanış töreni, Prof. Dr. Melek Göregenli’nin kaleme aldığı festival metninin Tilbe Saran tarafından seslendirildiği tanıtım filmiyle başladı. Ardından, destekçi kurumlara ve medya sponsorlarına teşekkür plaketleri takdim edildi.

FIPRESCI Ödülü’nü alan Gündüz Apollon, Gece Athena filminin yönetmeni Emine Yıldırım’ın Ankara’da olmaması sebebiyle ödül annesi Şahika Yıldırım’a verildi. Yıldırım konuşmasında, filmi kızına ve “ışıldayan gençlere” adadığını ifade etti.

Kadınlar kendi hikayelerini anlattı

Festivalin bu yılki yeniliklerinden biri de Etimesgut’ta gerçekleşen gösterimler ve panellerdi. Oyuncular Bennu Yıldırımlar, Burcu Kara, Lale Mansur, Şenay Gürler ve yönetmenler Biket İlhan, Eylem Kaftan gibi isimlerin yer aldığı söyleşiler, sinema sektöründeki deneyimlerini ve kadınlara dair mücadelelerini anlattı. Etkinlikler, YouTube ve sosyal medya platformlarından da canlı yayınlandı.

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Festivalden Kısa Notlar

  • Festivalde 29 ülkeden toplam 44 film gösterildi.
  • Biletler satışa çıkar çıkmaz 5.000’in üzerinde satış rakamına ulaştı.
  • Gösterimlerin tamamına izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Zamanında gelen hiçbir izleyici bilet bulamasa da geri çevrilmedi.
  • Festivalin ana sponsoru SGDD-ASAM olurken, UN Women, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve çok sayıda büyükelçilik destek verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Uçan Süpürge uçan süpürge film festivali Uçan Süpürge filmleri
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