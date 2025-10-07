28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18’er yıl hapis cezası

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen 28 Şubat davasında mahkeme kararını açıkladı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ve dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 13 sanığı “darbe girişimine yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Erdoğan 28 Şubat "paşalar"ına af çıkardı

Üç 28 Şubat davası hükümlüsünün cezası kaldırıldı

Duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı

AA’nın haberine göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

Savcılık, daha önce 5 Mayıs’ta sunulan esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Şevket Turan ve İzzettin İyigün’ün vefat ettiğini belirterek dosyalarının düşürülmesini, diğer 14 sanığın ise “darbe girişimine yardım” suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Duruşmada mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Sanık Köksal Karabay, 28 Şubat sürecinde görev alan bazı hakim ve savcıların daha sonra "FETÖ üyeliğinden ihraç edildiğini ve ceza aldıklarını" hatırlatarak iddianamede somut delil bulunmadığını savundu.

Metin Yaşar Yükselen davayı “FETÖ kumpası” olarak nitelendirdi; Altaç Atılan ise “tek suçumuz asker olmaktı” diyerek beraatini talep etti.

Dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz de iddianamedeki suçlamaları “iftira” olarak niteledi.

Sanık avukatları da davanın ve soruşturma sürecinin "FETÖ bağlantılı" bir kumpas olduğunu öne sürerek, müvekkillerinin ileri yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak beraat talebinde bulundu.

Üç sanığın dosyası düşürüldü

Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon hakkında dosyayı düşürdü.

Diğer 13 sanık ise “darbe girişimine yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılama yapılmıştı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce 28 Şubat davasında hüküm giyen 16 sanık hakkındaki kararı bozmuştu.

Bozma kararında, eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel hakkındaki hükümler yer almıştı.

Ayrıca dosyaları zamanaşımı nedeniyle düşen sanıklar arasında İbrahim Selman Yazıcı, Altaç Atılan, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır da bulunuyordu.

(EMK)