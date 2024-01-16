28 kentte 165 kişi gözaltına alındı

İstanbul, Diyarbakır, Adana ve Antep'te bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında Barış Annelerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltıların "örgüt propagandası" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştiğini belirtirken, diğer kentlerdeki gözaltıların gerekçesi henüz öğrenilemedi

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınan isimler arasında Barış Annelerinin yanı sıra Adalet Nöbeti eylemcileri, Kadın Zamanı Derneği ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski ilçe eş başkanları ve Mezopotamya Kültür Derneği (MKM) sanatçıları da var.

Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız," dediği açıklamasında, gözaltıların gerekçesini şöyle açıkladı: