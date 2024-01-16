28 kentte 165 kişi gözaltına alındı
İstanbul, Diyarbakır, Adana ve Antep'te bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında Barış Annelerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltıların "örgüt propagandası" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştiğini belirtirken, diğer kentlerdeki gözaltıların gerekçesi henüz öğrenilemedi
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınan isimler arasında Barış Annelerinin yanı sıra Adalet Nöbeti eylemcileri, Kadın Zamanı Derneği ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski ilçe eş başkanları ve Mezopotamya Kültür Derneği (MKM) sanatçıları da var.
Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız," dediği açıklamasında, gözaltıların gerekçesini şöyle açıkladı:
- "Bölücü Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen,
- Bölücü Terör örgütünün 'Gençlik Yapılanması' ve 'Kadın Yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten,
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan,
- Geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı." (TY)