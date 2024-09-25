28. İstanbul Tiyatro Festivali programında öne çıkan 10 oyun

28. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında, Türkiye’den ve yurt dışından merakla beklenen yepyeni oyunlardan yenilikçi performanslara toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisini Mehmet Birkiye küratörlüğünde bir araya getiriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20 yıldır düzenlenen festivalin kaçırılmaması gereken 10 oyununu sizin için derledik.

Açılış oyunu: Müfettişler

22-23 Ekim, 20.00, Maximum UNIQ Hall

28. İstanbul Tiyatro Festivali, absürt tiyatronun ülkemizdeki öncülerinden Melih Cevdet Anday imzalı Müfettişler ile açılıyor.

Engin Hepileri’nin yönetiminde, Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay absürtlüğün içindeki gerçekliği ve netliği aktaran oyunculuklar sergilerken, Kenan Doğulu’nun müzikleri distopik bir dünya yaratmaya katkıda bulunuyor.

Loop

23-24 Ekim, 20.00, Alan Kadıköy

Ebru Nihan Celkan ve Nagihan Gürkan’ı ilk kez bir araya getiren Loop’ta izleyiciler, Ali ile birlikte Berlin’e taşınan Umut’un peşinden belirsizliğe bir adım atarak etrafımızda dönüp duran dünyayı, yetişilmesi gereken hayatları, herkesi ve her şeyi normalleştirmeye çalışan kurumları sorguluyor.



Utsushi

24-25 Ekim, 20.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Japonya’nın evrensel kültür mirasına hediyelerinden butoh dansının en çarpıcı örneklerinden biri Utsushi, festivalin bir diğer sürprizi. Sankai Juku, Ushio Amagatsu imzalı bu eserle, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü vesilesiyle ilk kez festival kapsamında Türkiye’de olacak.

Bu İşte Bir Kadın Var: Nora (Bir Bebek Evi)

30-31 Ekim 20.00, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Festivalin konusunu kadın hikâyelerinden alan ve/veya yazarı, yönetmeni, oyuncusu kadın olan oyunlardan bir seçki sunan “Bu İşte Bir Kadın Var” başlığında bu sene, kadın ve erkeğin geleneksel rollerini sorgulayan Nora (Bir Bebek Evi) yer alıyor.

Tuğçe Altuğ’un öncelikli olarak kadın yaratıcılarla çalışmak ve kadın hikâyeleri anlatmak için kurduğu Tiyatro Circa’nın bu ilk yapımı Nora (Bir Bebek Evi)’nde Nora’ya Tuğçe Altuğ hayat verirken sahnelerin özlenen ismi Deniz Celiloğlu, sevilen oyuncu Özlem Öçalmaz ve Cem Avnayım da ona eşlik ediyor.

Yönetmenliğini yeni kuşağın heyecan veren temsilcilerinden Selin Şenköken’in üstlendiği Nora (Bir Bebek Evi) festivalde mutlaka izlenmesi gereken yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Hekabe, Hekabe Değil

2-3 Kasım, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comédie-Française, prömiyerini bu yaz Avignon Festivali’nde gerçekleştirdiği en yeni yapımıyla İstanbul Tiyatro Festivali’ne geliyor.

Çağımızın önde gelen tiyatrocularından, Avignon Festivali Artistik Direktörü Tiago Rodrigues’in yazıp yönettiği Hekabe, Hekabe Değil’de otizmli bir oğlu olan bir annenin adalet arayışı yüzyılları aşıp günümüzde yankılanıyor.

Hamlet

7-8 Kasım, 20.00, DasDas

Yönetmen Declan Donnellan’ın yorumuyla, Shakespeare’in ölümlülük, yozlaşma ve intikam temalı başyapıtı Hamlet günümüze taşınıyor. 165 yıllık tarihinde pek çok unutulmaz oyuna imza atmış Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu’nun oyuncularının performansı ve Nick Ormerod’un sade olduğu kadar çarpıcı sahne tasarımıyla, izleyicilere binlerce kez anlatılmış bu hikâyeyi yepyeni bir bakış açısıyla deneyimi yaşatacak bu yapım festivalde öne çıkan uluslararası eserlerinden biri.

İstanbul Mon Amour | Senden Bana Hayır Gelmez Güzel İstanbul

8-9 Kasım, Metrohan – Hope Alkazar – Erdem Otopark

Işıl Kasapoğlu’nun başlatıp festivale hediye ettiği, festivalin özel yapımı İstanbul Mon Amour, her yıl tiyatroseverlere farklı bir kurguyla İstanbul’un tarihi mekânları arasında içinde, kalbinde, günübirlik bir tiyatro gezintisi yaşatıyor. Bu kez alt başlığını Cahit Irgat’ın İstanbul şiirinden alan ve şehrin yeknesak gürültüsünün bastırdığı sesleri, karmaşasının görünmez kıldığı yaşantıları sahneye taşıyan yapım, Bülent Şakrak, Okan Yalabık ve Funda İlhan’ın etkileyici performanslarıyla Beyoğlu’ndaki üç farklı mekânda benzersiz bir yolculuğa dönüşüyor.

Türkiye tiyatrosunun güçlü isimlerinden dördünün yazar ve yönetmen olarak bir araya geldiği İstanbul Mon Amour | Senden Bana Hayır Gelmez Güzel İstanbul yeni hikâyelerle bir kez daha şehri bir sahneye dönüştürüyor.

Macbeth

12-13 Kasım, 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Özgün Shakespeare yorumları ve estetik olduğu kadar kışkırtıcı rejileriyle izleyiciyi derinden etkilemeyi başaran bol ödüllü yönetmen Nikita Milivojević, Sırbistan Shakespeare Festivali için sahnelediği Macbeth ile festivale konuk oluyor.

Ölüyor mu ne?

16-17 Kasım, Alan Kadıköy

Şahika Tekand’ın, kurucusu olduğu Studio Oyuncuları için yazıp yönettiği yeni oyunu Ölüyor mu ne? festivalin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Ionesco, Beckett, Aristofanes gibi hem klasik hem çağdaş komedi ustalarının dünyalarıyla selamlaşan oyun, Olimpos tanrılarının dünyanın ve insanlığın geldiği noktada kendi durumlarını tartıştıkları ve anlamaya çalıştıkları bir günde geçiyor.

III. Richard

18-19 Kasım, 20.00, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Yönetmen Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin, 10 yılın ardından festivale III. Richard ile dönüyor. 2012’de Hamlet rolündeki unutulmaz performansıyla İstanbullu tiyatroseverlerin kalbinde taht kuran Lars Eidinger, bu defa tüyler ürperten bir baştan çıkarıcılıkla canlandırdığı III. Richard rolüyle sahnede.

28. İstanbul Tiyatro Festivali programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde; biletler passo.com.tr’de. (TY)