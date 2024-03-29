27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin ödülleri açıklandı

Ankaralı sinemaseverlerle 27. yılında buluşmaya hazırlanan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl 9-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Festival, Türkiye’de ve dünyada direnen, ilham veren ve dayanışma gösteren kadınların hikâyelerini Ankara seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalin bu yılki teması ise “Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla.”

Her yıl sinemadaki kadın emeğini görünür kılmak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek amacıyla verilen ödüllerin bu yılki sahipleri de açıklandı.

Festivalde Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ile yapımcı Nida Karabol’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Deniz İlhan’a verilecek. Ödüller sahiplerine, 9 Mayıs akşamı düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

Filmlere bu yıl; Ankara'nın en eski sinemalarından olan ve yaklaşık 1 yıl önce yeniden açılan Kavaklıdere Sineması, yeni adıyla Kült Kavaklıdere ev sahipliği yapacak. Eski Kavaklıdere Sineması, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne daha önceki yıllarda da bir çok kez ev sahipliği yapmıştı.

Festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak.

Hatice Aslan hakkında

Oyuncu.

Oyunculuğa Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 1983-1984 sezonunda “Bozkır Güzellemesi” adlı oyunla başladı. 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. 1992’de Ankara Devlet Tiyatrosu’na dönerek dizi oyunculuğuna da başladı ve Türkiye'de yayınlanan ilk günlük televizyon dizisi “Ferhunde Hanımlar”da rol aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 1995'te sahnelemeye başladığı “Azizname 95”adlı oyunda oynadı, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun “Kaygusuz Abdal” ve “Ölümsüzler” isimli oyunlarında rol aldı. 2008-2009 tiyatro sezonunda Tiyatro DOT’un sahneye koyduğu 16 kısa oyundan oluşan “Vur/Yağmala/Yeniden” epik oyun serisinde “Mahşer” bölümünde yer aldı, Tiyatro DOT’'ta sahnelenen “Pornografi” adlı oyunda oynadı. 2015-2016 sezonunda Craft Tiyatrosu’nda Dario Fo’nun kadın öykülerinden oluşan “Hepimizin Öyküsü Aynı” oyununda “Bir Ana”yı oynayan ve bu oyundaki performansıyla 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde “Seçici Kurul Özel Ödülü”ne değer görüldi. 2008'de Nuri Bilge Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırarak bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali, 2. Yeşilçam Ödülleri ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yapımı Vücut filmiyle ise 18. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Tülin Özen hakkında

Oyuncu.

2003 yılında "Melek Oyunu" filmi ile beyaz perdeye adım attı. 2005 yapımı "Meleğin Düşüşü" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 2007 yapımı "Yarın Geçti" filminde, "Bal, Süt, Yumurta" üçlemesinden oluşan film serisinde, 2008’de "Vicdan", 2009’da "11’e 10 Kala", 2012’de "Yük", 2013’te "Mavi Dalga" ve "Karnaval", 2014’te "Gülümse" ve "Pek Yakında", 2015’te "Abluka", 2017’de "Kötü Çocuk", 2018’de "Şiir Saklayan Çocuk", 2019’da "App", 2020’de "Kara Komik Filmler 2" ve "Yara", 2023’te ise "Tereddüt Çizgisi" ile "Paket" filmlerinde oynadı.

Nida Karabol hakkında

Yapımcı.

Yapımcılık kariyerine 1995'te "İstanbul Kanatlarımın Altında" ile başladı. 2000’de “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” filminin, Pelin Esmer’in ödüllü belgeseli “Oyun”, “11'e 10 Kala” ve “Gözetleme Kulesi” adlı uzun metrajlı filmlerin yapımcılığını üstlendi. 1996-2007 yılları arasında Türkiye Sinema Eseri Meslek Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) yönetim kurulunda görev aldı, 2007-2011 yılları arasında SE-YAP Başkanlığı, Umut Sanat Şirketi’nin ortağı ve genel müdürlüğünü yaptı.

Ayşe Polat hakkında

Yönetmen.

15 yaşındayken hobi amaçlı Süper 8 video filmler, üniversite eğitimi sırasında bu tecrübesini sosyal projelerle birleştirerek Almanya'da yaşarken 4. kuşak toplumun sorunlarını içeren kısa filmler çekti. 1991'de yabancı öğrencilere verilen bir fonla yaptığı çalışmalarla ödüllendirildi. 1992'de intihar eden bir Türkiyeli bir sığınmacının hayatının anlatıldığı ilk filmi "Fremdnacht"ı çekti. 1997 yılında çektiği "Ein Fest für Beyhan" (Beyhan için Bir Eğlence) filmiyle birçok festivalde ödül aldı. “En Garde” filmiyle 2004 Locarno Uluslararası Film Festivali'nde “En İyi Film” ve “En İyi Kadın Oyuncu” ödülleri ile Alman Film Eleştirmenleri Ödülleri’nde ise “En İyi Film” ödülünü kazandı. 2023’te ise Berlin Film Festivali’nin Karşılaşmalar bölümünde dünya prömiyerini yapan, 42. İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Film” ve “FIPRESCI” ödülleri dahil 4 ödül kazanan, 34. Ankara Film Festivali’nden ise toplam 7 ödülle dönen “Kör Noktada” filminin yönetmeni.

Deniz İlhan hakkında

Oyuncu.

Reha Erdem’in yönettiği 11. uzun metrajlı film olan 2023 yapımı “Neandria” daki rolüyle ilk sinema deneyimini yaşadı ve filmin başrolü olan “Suna” karakterine hayat verdi. 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin “Genç Cadı Ödülü” sahibi oldu.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali; kariyerinin başında genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla 2009 yılından beri “Genç Cadı Ödülü” veriyor.(AÖ)