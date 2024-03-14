27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Mayıs’ta izleyicisini bekliyor

Kadın+ sinemacıların imzasını taşıyan uzun ve kısa metraj filmleri Ankara’da izleyici ile buluşturan ve bu yıl 27. kez düzenlenecek olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs tarihilerinde Kült Kavaklıdere Sineması’nda düzenlenecek.

Uçan Süpürge 1998 yılında büyük bir mücadele ile çıktığı yolda, Cannes ve Berlin gibi dünyanın en önemli festivallerine juri gönderen FIPRESCI (Dünya Film Eleştirmenleri Federasyonu) jürisine sahip ilk kadın filmleri festivali.

Kadını, kadın emeğini görünür kılmayı amaç edinmiş festivalin bu yılki programı bianet’e anlatan Festival Koordinatörü Dalım İlteriş Mayadağlı, “Tüm sinemaseverleri Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde buluşmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz” diyor.

“Başvuru sayısında artış var"

Festivale bu yıl ki başvuru nasıldı? Kaç film başvurusu aldınız ve kaçı seyirciyle buluşacak?

Festivalimize bu yıl 100’ün üzerinde sinema emekçisi başvurdu. Geçtiğimiz seneye göre başvuru sayısında artış yaşamamız bizleri çok mutlu etti.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen film başvurularından bu seneki kısa metraj seçkimizin büyük kısmını oluşturmayı hedefliyoruz.

Ayrıca kısa metrajların yanında festivalimize başvuran uzun metraj filmlerden seçkimize katmayı düşündüğümüz filmlerde bulunmakta. Şu anda Festival Sanat Direktörümüz Dilek Metin Sert başvuru filmlerini değerlendiriyor.

Başvuran filmler arasında yurtdışından ödüller almış filmler ve Türkiye prömiyerini bizde yapacak filmler yer almakta.

Festivalin bu yıl ki programından bahseder misiniz? Yine ödüllerle mi başlayacak?

Festivalimiz 9 Mayıs tarihinde gerçekleştireceğimiz açılış töreni ile başlayacak. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştiği gibi Açılış töreninde: Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü sahiplerini bulacak. Ödül alacak isimleri Mart ayı bitmeden yayımlayacağımız basın metni ile duyuracağız. Ödül sahiplerini öğrenmek için beklemede kalın. J

Festivalimizde son 1 senede yayınlanmış kadın+ yönetmenlerin filmlerini gösteriyoruz, bu da bize kadın+ yönetmenlerin son 1 sene içerisinde belirli konularda ne düşündüğünü, konulara nasıl baktığını inceleme şansı sağlıyor. Örnek olarak her sene ‘’Olay Yeri: Aile’’ bölümümüzde dünyanın dört bir yanından kadın+ yönetmenlerin aileye nasıl baktığını, bu konuda neleri dert ettiğini gözlemleyebiliyoruz.

Seçkimiz hakkında biraz daha detay vermememiz gerekirse, bu sene kadın+ yönetmenlerin özellikle savaş ve göçmen olmak üzerine üretimlerde bulunduğunu ve bizlerinde bu filmlere seçkimizde yer vereceğimizi belirtebilirim.

Ayrıca festival seçkimizde son birkaç senede olduğu gibi bu sene de çokça belgesel film bulunduğunun müjdesini de verebilirim. Festival seçkisi için, program sorumlumuz Fatma Edemen yoğun bir şekilde çalışmakta.

Her yıl olduğu gibi bu yılda festivalin bir teması vardır elbette, bu yıl ki temaya nasıl karar verdiniz?

Festival temamızı her sene olduğu gibi bu senede gerçekleştirdiğimiz kolektif toplantıların sonucunda kararlaştırdık. Sadece festival ekibi değil Uçan Süpürge Vakfının tüm bileşenleri bu konuda bize destek verdi.

Festival, bu yıl da geçtiğimiz sene olduğu gibi; maruz kalınan haksızlıklara, elde edilen başarılara rağmen süregelen cinsiyet eşitsizliğine karşı “Daha Fazlası, Daha Azı Değil” temasıyla dikkat çekerken, bir alt tema olarak da İranlı şair Füruğ Ferruhzad’dan esinle “Sen Uçuşu Hatırla” diyerek tüm olumsuzluklara karşın yılmadan yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan verilen kadın mücadelesini hatırlatmayı amaçlıyor.

Gösterimler dışında nasıl etkinlikler takip edebileceğiz festivalde?

Film gösterimleri ile tartışmaya açmak istediğimiz konuları, vurgulamak istediğimiz gündemleri gösterimler ile eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz paneller, söyleşiler ve uzmanlık sınıfları ile her sene olduğu gibi bu sene de desteklemeye çalışacağız. Bu etkinlikler için çalışmalarımız devam etmekte.

Son olarak Ankara seyircisine söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Festival Sanat Direktörümüz Dilek Metin Sert, Program Sorumlumuz Fatma Edemen, Festival Asistanımız İrem Derelioğlu, Sponsorluk Sorumlumuz Nursel Tokgöz ve teknik konularda bize destek sağlayan Arjen ve Su ile birlikte festivalin başarıyla gerçekleşmesi için sıkı şekilde çalışıyoruz.

Her sene olduğu gibi Türkiye prömiyerini bizimle yapacak filmleri, yurtdışından gelecek yönetmen ve Türkiyeli sinema emekçilerini Ankara seyircisi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Tüm sinemaseverleri Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde buluşmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(GÇ/EMK)