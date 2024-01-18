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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 12:54
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 16:38
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27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başvurularını bekliyor

Festival, her yıl olduğu gibi belirlenen tema çerçevesinde kadın sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri izleyicilerle buluşturacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başvurularını bekliyor

Bu yıl 9 – 16 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne başvurular başladı.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kadınların her alanda olduğu gibi sinema sektöründe de daha görünür olması için yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesine dikkat çekiyor.

Festival, bu yıl da geçtiğimiz sene olduğu gibi; maruz kalınan haksızlıklara, elde edilen başarılara rağmen süregelen cinsiyet eşitsizliğine karşı “Daha Fazlası, Daha Azı Değil” temasıyla dikkat çekiyor. Festival, bir alt tema olarak da İranlı şair Füruğ Ferruhzad’dan esinle “Sen Uçuşu Hatırla” diyerek tüm olumsuzluklara karşın yılmadan yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan verilen kadın mücadelesini hatırlatmayı amaçlıyor.

Başvuran yönetmenlerden birinin kadın olması gerek 

Festival, her yıl olduğu gibi belirlenen tema çerçevesinde kadın sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri izleyicilerle buluşturacak.

27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde filmleriyle yer almak isteyen kadın sinemacılar için başvuru formuna vakfın web sitesi ve tüm sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilir. Kısa, uzun, orta metraj, deneysel ya da belgesel filmleriyle festivalde yer almak isteyen kadın sinemacılar 29 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru yapacak filmlerin 2023 ya da 2024 yapımı ve yönetmenlerinden en az birinin kadın olması gerekiyor.

Festivalde her yıl verilen Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü sahipleri ve program detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

27. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali

“Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla”

Festival Tarihleri: 9 – 16 Mayıs

Başvuru Tarihleri: 18 Ocak – 29 Şubat Başvuru

Formu: https://form.jotform.com/240142157328046

(EMK)

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