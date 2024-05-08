27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Perşembe saat 20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapılacak açılış töreniyle başlıyor.

Bu sene de oyuncu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuk yapacağı tören, unutulmaz bir gece olarak hafızanızda iz bırakacak.

Törende gelenekselleşen Uçan Süpürge Ödülleri de sahiplerini bulacak. Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ve yapımcı Nida Karabol’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Deniz İlhan’a takdim edilecek. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu açılışta dinleti verecek. ANKA Haber Ajansı da töreni canlı olarak ekrana getirecek.

Festival coşkusu, 10 Mayıs'tan itibaren Kült Kavaklıdere'de!

Bu yıl “Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla” temasıyla düzenlenen festivalde film gösterimleri, Kült Kavaklıdere’de 10 Mayıs’ta başlayacak. Filmler, uzun yıllar kapalı kalmasının ardından 2023 yılında yeniden açılan, eski adıyla Kavaklıdere Sineması’nda, iki salonda sinemaseverlerle buluşacak.

Nitelikli ve ödüllü filmlerin Türkiye prömiyerlerinin yanı sıra söyleşi ve paneller de izleyicilere “Sen Uçuşu Hatırla” dedirtecek. Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği'nin (FIPRESCI) jüri üyesi gönderdiği tek kadın filmleri festivali olma özelliğini taşıyan Uçan Süpürge, Britt Sørensen, Katharina Dockhorn ve Necla Algan'dan oluşan FIPRESCI jürilerinin ödüllendirdiği filmin 16 Mayıs'ta açıklanmasıyla tamamlanacak.

Festival programı ve tüm detaylar ucansupurgefest.org/tr/ adresinde!

Bilet fiyatları, herkesin sinemaya gidebilmesi için tüm seanslarda öğrenciler için 25 TL olurken, standart bilet 50 TL olarak belirlendi. Biletler, Kült Kavaklıdere gişesinden ve biletinial.com adresinden çevrim içi temin edilebilir.

(EMK)