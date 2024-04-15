27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri törenle sahiplerine verildi

İlki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin 27’ncisi, İstanbul'daki Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Ödüller, Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla veriliyor.

Her yıl Gazeteci Metin Göktepe'nin doğum günü olan 10 Nisan'da düzenlenen tören bayrama denk geldiği için 15 Nisan'da düzenlendi.

bianet muhabiri Hikmet Adal'a ödül

Ödül töreninin sunuculuğunu gazeteci Nazım Alpman'ın yaptığı ödül töreninde, Yazılı Haber kategorsinde bianet muhabiri Hikmet Adal da ödül aldı.

Jüri üyeleri: Banu Güven, Filiz Gazi, Hakkı Özdal, Nazım Alpman, Pınar Öğünç, Sorel Dağıstanlı, Tuluhan Tekelioğlu ve Yetvart Danzikyan.

Törene Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, ablası Meryem Göktepe ve ailesi, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sendikanın Genel Sekreteri Banu Tuna, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, EMEK Partisi Milletvekili İskender Bayhan, SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, SES Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Erol, Birsen Seyhan ve KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, Cumartesi Anneleri, Evrensel Gazetesi çalışanları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

"Ödüller, Metin'in yaşadığının kanıtı"

Ödül töreninin açılışında konuşan Alpman, “Metin Göktepe yaşıyor, bu ödüller de onun yaşadığının bir kanıtı” dedi.

İlk olarak Jüri Özel Ödülü, Kadın İşçi Haber Sitesi’ne takdim edildi.

"Evrensel yolumuzu aydınlatıyor"

Ödülü haber sitesi adına Nejla Akgökçe, Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar’ın elinden aldı. Akgökçe, “Metin Göktepe adına verilen bu ödülü almak bizim için çok anlamlı. Jüri üyelerine, bizi layık görenlere çok teşekkür ediyoruz. Evrensel gazetesi bizim de Türkiye’deki emek haberciliği konusunda yolumuzu aydınlatan bir gazete. Bu nedenle bu ödül bizi bir kat daha sevindirdi” dedi.

"Gazze'de öldürülen gazeteciler için"

Özel Ödüllerden biri de gazeteci Metin Cihan’a değer görüldü. Yurtdışında yaşamak zorunda olan Cihan’ın ödülü Kazım Kızıl’a, gazeteci ve jüri üyesi Filiz Gazi takdim etti.

Metin Cihan yolladığı mesajında şunları söyledi:

“Metin Göktepe adına ödül almak benim için onurdur. Bana verilen bu ödülü, Gazze’de İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilere adıyorum.”

"Yaşları isimleri kadar büyük olmayan gazeteciler"

Yerel Gazetecilik Ödülü ise yolsuzluk haberi yapan Bitlis News muhabiri Sinan Aygül’e değer görüldü.

Ödülü Banu Tuna’nın elinden alan Aygül, “Ben gazeteci olmayı hayal ederken Musa Anterleri, Metin Göktepeleri düşündüm hep. Yaşları isimleri kadar büyümesine izin verilmeyen genç meslektaşlarım adına alıyorum bu ödülü. Metin hep 27 yaşında kalacak” dedi.

"Ödülüm Hatay'ın çocuklarına"

Bu yılki fotoğraf ödülü ise deprem bölgesinden geçtiği fotoğrafla Kazım Kızıl’a değer görüldü. Kızıl’a ödülünü Agos Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan takdim etti.

Kızıl ödülünü Hatay’ın çocuklarına armağan etti.

"Meydan ablukası da kalkacak"

Görüntülü haber dalında jüri özel ödülü ise GazeteDuvar’dan Ferhat Yaşar ve Burak Kahraman’ın Cumartesi Anneleri haberine verildi. Yaşar ödülü, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan’dan aldı. Yaşar, “Cumartesi Annelerinin mücadelesi sonunda Galatasaray Meydanı ablukası da kalkacak. Ödülü onları için alıyoruz” dedi.

"Mesleği Göktepe'nin arkadaşlarından öğrendim"

Görüntülü Haber iççin verilen ödülün sahibi ise Murat Uysal oldu. Ödülünü Metin Göktepe’nin yeğeni Diren Göktepe’den alan Uysal şunları söyledi:

“Mesleğe başladığım günden bu yana bu ödül en büyük hayalimdi. Mesleği de Metin’in arkadaşlarından öğrendim. Durduğum yer bu kadar berraksa Metin Göktepe sayesindedir.”

Diren Göktepe ise, “Amcamı hiç göremedim. Yaşamım boyunca onun anıları anlatıldı bana. Belirli bir dönem babaannemle birlikte yaşadım. Fadime Ana beni sanki torunu değil de Metinmişim gibi sevdi, değer verdi. Sanki amcam hep bizimle beraberdi. Amcamın mücadelesi ve devrimciliği bana miras kaldı” dedi.

"21. yüzyılda yaşanan etnik temizlik"

Yazılı Haber jüri özel Ödülü de Agos’taki haberleriyle Pakrat Estukyan ve Berge Arabian’a değer görüldü. Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal’ın takdim ettiği ödülü alırken Estukyan şöyle konuştu:

“Hiç şüphe yok ödül almak güzeldir ama ödül ismiyle anlam kazanıyor. Metin Göktepe adını her duyduğumuzda derin bir sızı oluşur. Tıpkı Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz gibi. Yanı başımızda yaşananları bazen es geçebiliyoruz. Ama bizim ödül almamıza neden olan haber 21. yüzyılda yaşanan etnik temizlik. Karabağlı Ermenilerin binlerce yıllık anayurtlarında bir etnik temizlik, sürgün edilmemeleri Türkiye bu haberi duymadı.”

"Metinle yoldaşlık yaptık"

Bu yılki yarışmada jüri, Yazılı Haber dalında iki ödül vermeye karar verdi.

“İşçileri bile bile zehirlemişler” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber dalında ödüle layık görülen BirGün gazetesi muhabiri Havva Gümüşkaya ödülünü DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’ndan aldı. Gümüşkaya,

“Metin Göktepe’nin adının yaşatıldığı bu ödülü gazetem Birgün’ün 20 yaşında almakta ayrıca gurur verici” dedi.

Çerkezoğlu ise, “Metin Göktepe ödülleri hem halkın haber alma hakkı için hem de basın özgürlüğü açısından çok önemli. Metin benim çok yakın arkadaşımdı, mücadele arkadaşımdı. Metinle yoldaşlık yaptık. Onun adına böyle bir ödülü vermek beni onurlandırdı. Haber işçi sınıfının çalışma koşullarını yaşam koşullarını göstermesi açısından çok önemli” dedi.

"Tutuklanan, baskı gören bütün gazeteciler için..."

“600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık” başlığıyla yayımlanan haberiyle ödüle layık görülen bianet’ten Hikmet Adal ise ödülünü Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe’nin elinden aldı. Fadime Göktepe, "Ödül alanların hepsi benim için birer Metin" dedi.

Adal, haberini anlatarak şunları söyledi, “Tutuklanan, yargılanan, gözaltına alınan her Kürt gazetecinin arkasında bir tanık var, açık ya da gizli tanık var. Ümit Akbıyık da onlardan biriydi. Ben bu ödül için çok gururluyum. Öncelikle Fadime Anne'ye ve Metin Göktepe'nin hafızasında herkese çok teşekkür ediyorum. Ödülümü tutuklanan, baskı gören bütün gazeteciler için alıyorum" dedi.

Tören sonunda Fadime Göktepe ve ödül alanlar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ödül töreninin ardından Metin Göktepe'nin doğum günü pastasını annesi Fadime Göktepe ve ödül alan gazeteciler kesti.(AÖ)