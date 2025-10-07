27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde gecenin yıldızı ‘Medea Material’

Kadınların tiyatro sahnesinde yer almasına öncülük eden ve Türkiye tiyatrosunda sembol isimlerden biri olan Afife Jale anısına verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 27. töreni, dün akşam (6 Ekim) Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Türkiye tiyatrosunun “en prestijli ve uzun soluklu ödülü” olarak kabul edilen ödüller, sanat ve iş dünyasını aynı sahnede buluşturdu.

Gecede Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Metin Deniz’e, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise “9/8’lik Kıyamet” adlı oyunu ile Şamil Yılmaz’a verildi.

Komedi veya müzikal dalındaki yapımlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “Afife” adlı oyunla Tiyatro Afife & Zorlu PSM alırken, Yapı Kredi Özel Ödülü ise Mehmet Birkiye’nin oldu.

“Yılın En Başarılı Oyunu” ise Medea Material seçildi.

Protestolar

Öte yandan, Medea Material oyunundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü alan Sükûn Işıtan’ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmesini eleştiren bazı davetliler salonu terk etti.

Işıtan’ın konuşması sonrası salondan yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi.

Gecede, İsrail’in Gazze’ye sürdürdüğü saldırılar da protesto edildi ve Filistin bayrağı açıldı.

Ödüller Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sitesinde yer alan bilgiye göre, gecenin kazananları şöyle: En Başarılı Oyun: Medea Material (İstanbul Devlet Tiyatrosu & Ankara Devlet Tiyatrosu)

En Başarılı Yönetmen: Ayşe Emel Mesci - Medea Material

En Başarılı Kadın Oyuncu: Sükûn Işıtan - Medea Material

En Başarılı Erkek Oyuncu: Oğulcan Arman Uslu - 9/8'lik Kıyamet

Yardımcı Rolde En Başarılı Kadın Oyuncu: Deniz Danışoğlu - BFF

Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu: Tekin Ezgütekin - Dublörün Dilemması

En Başarılı Sahne Tasarımı: Murat Gülmez - Medea Material

En Başarılı Giysi Tasarımı: Candan Seda Balaban - Ağrı Dağı Efsanesi

En Başarılı Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı - Ağrı Dağı Efsanesi

En Başarılı Işık Tasarımı: Yakup Çartık - Medea Material

En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi): İlyas Odman - KHÔRA



En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Mine Nur Şen - Yıldız

Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Şâmil Yılmaz - 9/8'lik Kıyamet

Haldun Dormen Özel Ödülü: Afife - Tiyatro Afife&Zorlu PSM Ödülü Haldun Dormen, Afife’yi canlandıran Demet Evgar’a verdi.

Yapı Kredi Özel Ödülü: Mehmet Birkiye

Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Metin Deniz

