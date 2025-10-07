ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 10:41
2 dk Okuma

27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde gecenin yıldızı ‘Medea Material’

“En Başarılı Kadın Oyuncu” ödülünü alan Sükûn Işıtan’ın Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmesi, bazı davetliler tarafından yuhalandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde gecenin yıldızı ‘Medea Material’
"Medea Material" oyunundan bir an.

Kadınların tiyatro sahnesinde yer almasına öncülük eden ve Türkiye tiyatrosunda sembol isimlerden biri olan Afife Jale anısına verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 27. töreni, dün akşam (6 Ekim) Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Türkiye tiyatrosunun “en prestijli ve uzun soluklu ödülü” olarak kabul edilen ödüller, sanat ve iş dünyasını aynı sahnede buluşturdu.

Gecede Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Metin Deniz’e, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise “9/8’lik Kıyamet” adlı oyunu ile Şamil Yılmaz’a verildi.

Komedi veya müzikal dalındaki yapımlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “Afife” adlı oyunla Tiyatro Afife & Zorlu PSM alırken, Yapı Kredi Özel Ödülü ise Mehmet Birkiye’nin oldu.

“Yılın En Başarılı Oyunu” ise Medea Material seçildi.

Protestolar

Öte yandan, Medea Material oyunundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü alan Sükûn Işıtan’ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmesini eleştiren bazı davetliler salonu terk etti.

Işıtan’ın konuşması sonrası salondan yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi.

Gecede, İsrail’in Gazze’ye sürdürdüğü saldırılar da protesto edildi ve Filistin bayrağı açıldı.

Ödüller

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sitesinde yer alan bilgiye göre, gecenin kazananları şöyle:

  • En Başarılı Oyun: Medea Material (İstanbul Devlet Tiyatrosu & Ankara Devlet Tiyatrosu)
  • En Başarılı Yönetmen: Ayşe Emel Mesci - Medea Material
  • En Başarılı Kadın Oyuncu: Sükûn Işıtan - Medea Material
  • En Başarılı Erkek Oyuncu: Oğulcan Arman Uslu - 9/8'lik Kıyamet
  • Yardımcı Rolde En Başarılı Kadın Oyuncu: Deniz Danışoğlu - BFF
  • Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu: Tekin Ezgütekin - Dublörün Dilemması
  • En Başarılı Sahne Tasarımı: Murat Gülmez - Medea Material
  • En Başarılı Giysi Tasarımı: Candan Seda Balaban - Ağrı Dağı Efsanesi
  • En Başarılı Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı - Ağrı Dağı Efsanesi
  • En Başarılı Işık Tasarımı: Yakup Çartık - Medea Material
  • En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi): İlyas Odman - KHÔRA
  • En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Mine Nur Şen - Yıldız
  • Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Şâmil Yılmaz - 9/8'lik Kıyamet
  • Haldun Dormen Özel Ödülü: Afife - Tiyatro Afife&Zorlu PSM Ödülü Haldun Dormen, Afife’yi canlandıran Demet Evgar’a verdi.
  • Yapı Kredi Özel Ödülü: Mehmet Birkiye
  • Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Metin Deniz

(TY)

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri afife jale Medea Material tamer karadağlı Sükûn Işıtan 9/8’lik Kıyamet filistin protestoları
ilgili haberler
Tamer Karadağlı yönetimindeki Devlet Tiyatroları: Usulsüz atama ve ihaleler
27 Eylül 2024
/haber/tamer-karadagli-yonetimindeki-devlet-tiyatrolari-usulsuz-atama-ve-ihaleler-300133
'ÖZEL "MÜFETTİŞ' SORGULAMIŞ
Tamer Karadağlı'yı eleştiren oyuncu Alacacı'nın "telefonuna el konuldu, özür dilemeye zorlandı"
23 Eylül 2024
/haber/tamer-karadagli-yi-elestiren-oyuncu-alacaci-nin-telefonuna-el-konuldu-ozur-dilemeye-zorlandi-299972
Erdoğan, Tamer Karadağlı'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atadı
11 Ağustos 2023
/haber/erdogan-tamer-karadagli-yi-devlet-tiyatrolari-genel-mudurlugu-ne-atadi-282636
KARADAĞLI BU KEZ DE IRKÇILIK YAYDI
Tamer Karadağlı'ya tepki: Testosteron dile geldi
11 Ekim 2021
/haber/tamer-karadagli-ya-tepki-testosteron-dile-geldi-251651
