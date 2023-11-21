26 ilde Almanca eğitimin pilot çalışması başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 5. sınıflara yönelik, yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin yer aldığı Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin pilot çalışmasını başlattı.

Yeni modelin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu öğrenciler, Türkçe ile birlikte, ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini ağırlıklı olarak alıyor.

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni takip ederek pilot okullardaki izleme çalışmalarının ardından modelin yaygınlaştırılmasına ilişkin kararını verecek.

(RT)