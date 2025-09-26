ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 16:28
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 17:09
2 dk Okuma

"257 çocuk önlenebilir sebepler nedeniyle hayatını kaybetti"

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, üç aylık “Türkiye’de çocuğun yaşam hakkı ihlaller” bilgi notunu açıkladı. Çocukların yaşamını yitirmesine neden olan ihmallerin nedeni "Devletin düzenleme, denetleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi" olarak belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"257 çocuk önlenebilir sebepler nedeniyle hayatını kaybetti"
Fotoğraf: Şehlem Kaçar/csgorselarsiv.org

2025’in Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye genelinde gerçekleşen çocuklara yönelik yaşam hakkı ihlallerini medya tarama yoluyla elde ettiği verilere göre derleyen FİSA Çocuk Hakları Merkezi en az 257 çocuğun önlenebilir sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaşamını kaybedenlerin en az 71’i kız çocuğu, 169’u oğlan çocuğu olarak belirtildi. 17 çocuğun ise kimlik bilgisine hiç erişilemedi.

Yaşam hakkı ihlalinde 10 il öne çıktı

İller bazında bakıldığında; ilk sırada Urfa’da en az 23 çocuğun, İstanbul’da en az 13 çocuğun, Diyarbakır’da ise en az 12 çocuğun yaşamını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

257 yaşam hakkı ihlalinin 107’si 10 ilde gerçekleşti: Urfa, İstanbul, Diyarbakır, Antep, İzmir, Manisa, Adana, Denizli, Isparta ve Mersin.

Bu ölümlerin nedeni olan ihmaller bilgi notunda “Bu ihlaller, Devletin düzenleme, denetleme gibi yollarla yaşam hakkının ihlalini önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği alanlarda meydana geldi” şeklinde yorumlandı.

Kamu kurum/görevlilerinin ihmali sonucu 21 çocuk hayatını kaybetti

Bilgi notundan öne çıkan diğer bulgular şöyle:

- Kamu kurumlarında ve/ya da kamu görevlilerinin bizzat yaptıkları ve/ya da ihmal ederek yapmadıkları nedeniyle gerçekleşen olaylarda en az 21 çocuk yaşamını kaybetmiştir.

- Kentsel ve kırsal açık alanlarda yaşanan olaylarda yaşamını kaybeden en az 38 çocuğun 34’ü, barajlarda, açık ve güvenlik önlemleri alınmamış sularda ve çoğunlukla da DSİ’ye ait sulama kanallarında boğularak yaşamını yitirdi.

- *Ev içi fiziksel güvenlik ve ev kazaları nedeniyle meydana gelen 16 çocuk yaşam hakkı ihlalinin 10’u, çocukların açık pencere ya da balkonlardan düşmesi sonucu gerçekleşti.

- Yaşam hakkı ihlal edilenlerin en az 18'i mülteci/göçmen çocuktu.

Bilgi notunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

