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YT: Yayın Tarihi: 19.08.2026 09:46 19 Ağustos 2026 09:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.08.2026 10:27 19 Ağustos 2026 10:27
Okuma Okuma:  1 dakika

25 yıldır cezaevindeydi: Grup Ekin'in solisti Metin Turan tahliye edildi

İki gözünde ileri derecede görme kaybı bulunan ve Grup Ekin'in solisti ve yazar Metin Turan, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuluyordu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
25 yıldır cezaevindeydi: Grup Ekin'in solisti Metin Turan tahliye edildi
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Avukat İsmail Topkaya, 25 yıldır cezaevinde tutulan Grup Ekin'in solisti ve yazar Metin Turan tahliye edildiğini duyurdu.

Turan'ın tahliyesini Avukat İsmail Topkaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Adli Tıp "cezaevinde kalamaz" raporu vermişti

Topkaya paylaşımında "Müjde… Sesi ile sözü ile devrimci tutsak müvekkilim Metin Turan tahliye oldu" dedi. 

25 yıl hapis yatan Turan hakkında Adli Tıp Kurumu "cezaevinde kalamaz" raporu vermiş, Bafra Başsavcılığı'na bu rapor ile yapılan başvuru ise reddedilmişti. Ardından da İnfaz Hakimliğine itiraz başvurusunda bulunulmuştu.

Metin Turan hakkında

ODTÜ mezunu Metin Turan, Grup Ekin ve Grup Yorum'un solistliğini yaptı. 1990'larlı yıllarda siyasi sebeplerden dolayı cezaevine girdi. Cezaevinde öyküler yazmaya başlayan Turan Öbürkü" adlı öyküsüyle 2019 yılında "Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülü"ne layık görüldü. 2021 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Gülten Akın’a Mektup Ödülü"nde ve 2022 yılında "Sait Faik Öykü Yarışması"nda mansiyon kazandı.

2018'de çocuk kitapları Zozi-Dodi ile Arkadaşlarının Maceraları ile Keşfetmenin Güzelliği, 2019'da Her İnsan Bir Zamandır, 2020'de Ama Bir Gün Bir Şey Olur, 2021 yılında Başka Türlüsü, 2022'de Parçalanmayı Bekleyen adlı eserleri yayımlandı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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