25 Kasım Platformu’ndan kadınlar beraat etti

25 Kasım 2018’de erkek-devlet şiddetine karşı sokağa çıktıkları için yargılanan kadınlara açılan dava görüldü.

Kadınlar Birlikte Güçlü ve 25 Kasım Kadın Platformu’nun çağrısıyla kadın hakları savunucuları da davayı takip etti.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada daha önce savunması alınmayan kadınların beyanları alındı. Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, bir kadına ceza verdi. 19 kadın hakkında beraat kararı verildi.

“2018’den sonra polis saldırmaya başladı”

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapıldı, özetle şöyle denildi:

“Polis saldırısı ile engellenen 25 Kasım’ın yargılanmasında tüm sanıklara bir kişi hariç beraat alındı. Biz, bu olayın çok sonrasında açılan soruşturma yargılanmaya başladık. O yıla kadar sokaklarda eylem yapan kadınlara polis 2018’den bu yana müdahale ediyor. Biz bu saldırıları kabul etmiyoruz.”

Kadınlar ve LGBTİ+'lar Direniyor, Kazanıyor -1 Kadınlar Birlikte Güçlü / Selin Top



Kadınlar ve LGBTİ+lar Direniyor, Kazanıyor -2 Kadın Zamanı Derneği / Dilek Başalan



Kadınlar ve LGBTİ+'lar Direniyor, Kazanıyor- 3 Mor Çatı Vakfı / Açelya Uçan

Kadınlar ve LGBT+'lar Direniyor, Kazanıyor- 4 Kadın Savunması / Rüya Kurtuluş

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü 25 kasım platformu

(EMK)