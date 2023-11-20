25 Kasım Platformu: Trans cinayetleri politiktir

25 Kasım Platformu, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü nedeniyle yayınladığı video ile öldürülen trans kadınları andı. “ Nefret, transfobi, cezasızlık öldürüyor! Trans cinayetleri politiktir” diye seslendi.

KADINLARIN GÜNDEMİ Dayanışma nefreti yener

Platformun X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde 25 Kasım Kadın Platformu olarak erkek şiddetinin aramızdan aldığı Dilek İnci’yi Hande Kader’i Hande Buse Şeker’i Esra Ateş’i ve sayısız transı unutmuyoruz. Nefret, transfobi, cezasızlık öldürüyor! Trans cinayetleri politiktir!”

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde 25 Kasım Kadın Platformu olarak erkek şiddetinin aramızdan aldığı Dilek İnci’yi Hande Kader’i Hande Buse Şeker’i Esra Ateş’i ve sayısız transı unutmuyoruz. Nefret, transfobi, cezasızlık öldürüyor!

Trans cinayetleri politiktir! pic.twitter.com/eBum9aZfCB — 25 Kasım Kadın Platformu (@25KasimKadin) November 20, 2023

Neden 20 Kasım?

ABD’li siyah trans kadın Rita Hester’in 20 Kasım 1998’de öldürülmesinin ardından 20 Kasım, nefret cinayetleriyle aramızdan ayrılan transları anıldığı bir gün olarak tanındı.

Türkiye’de ilki 2008’de Pembe Hayat tarafından düzenlenen “Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” etkinlikleri, yıllar içinde LGBTİ+ örgütlerinin paydaş ve düzenleyici olarak çeşitli alanlarda trans haklarına ve mücadelesine yoğunlaştığı buluşmalar hâline geldi.

(EMK)