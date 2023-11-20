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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 10:39
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 11:36
1 dk Okuma

NEFRET SUÇU MAĞDURU TRANSLARI ANMA GÜNÜ

25 Kasım Platformu: Trans cinayetleri politiktir

Platform, “ Nefret, transfobi, cezasızlık öldürüyor! Trans cinayetleri politiktir” diye seslendi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/25-kasim-platformu-trans-cinayetleri-politiktir-2.jpg
Çizim: Aslı Alpar

25 Kasım Platformu, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü nedeniyle yayınladığı video ile öldürülen trans kadınları andı. “ Nefret, transfobi, cezasızlık öldürüyor! Trans cinayetleri politiktir” diye seslendi.

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Platformun X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde 25 Kasım Kadın Platformu olarak erkek şiddetinin aramızdan aldığı Dilek İnci’yi Hande Kader’i Hande Buse Şeker’i Esra Ateş’i ve sayısız transı unutmuyoruz. Nefret, transfobi, cezasızlık öldürüyor! Trans cinayetleri politiktir!”

Neden 20 Kasım?

ABD’li siyah trans kadın Rita Hester’in 20 Kasım 1998’de öldürülmesinin ardından 20 Kasım, nefret cinayetleriyle aramızdan ayrılan transları anıldığı bir gün olarak tanındı.

Türkiye’de ilki 2008’de Pembe Hayat tarafından düzenlenen “Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” etkinlikleri, yıllar içinde LGBTİ+ örgütlerinin paydaş ve düzenleyici olarak çeşitli alanlarda trans haklarına ve mücadelesine yoğunlaştığı buluşmalar hâline geldi.

(EMK)

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