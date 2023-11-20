25 Kasım Platformu: Bu hayat bu sokaklar bizim

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar İstanbul’da Mecidiyeköy’de bir araya gelecek.

Erkek Şiddeti Çetelesi

BM GENEL SEKRETERİ 25 Kasım’a giderken: “Erkek şiddetini tarih kitaplarında bırakalım”

“16.00’da Mecidiyeköy’deyiz”

Önceki yıllarda Taksim İstiklal Caddesi’ne çağrı yapan 25 Kasım Kadın Platformu, bu yıl tüm kadınları ve lubunyaları İstanbul’da Mecidiyeköy’e çağırdı.

Platformun X’te yapılan açıklaması şöyle:

“Cinayet mahalli olan o kutsal ailelerin içinde, “orada ne işi vardı” dedikleri sokaklarda, her yerde karşımıza çıkan erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz, dayanışmamız sürüyor! Bu hayat, bu sokaklar bizim! Bu yıl 25 Kasım’da 16:00’da Mecidiyeköy’de buluşuyoruz!”

“Katillerin sırtını sıvazlarken, infaz indirimiyle serbest bırakırken bizleri gözaltıyla,polis şiddetiyle,işkenceyle tutuklamayla,yasakla yıldırma çabasında,her yerde karşımıza çıkan erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz,dayanışmamız sürüyor. Bu yıl Mecidiyeköy’de buluşuyoruz!”

Cinayet mahalli olan o kutsal ailelerin içinde, “orada ne işi vardı” dedikleri sokaklarda, her yerde karşımıza çıkan erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz, dayanışmamız sürüyor!



Bu hayat, bu sokaklar bizim! 🔥



📣 Bu yıl 25 Kasım’da 16:00’da Mecidiyeköy’de buluşuyoruz! pic.twitter.com/ga2B6ky9kl — 25 Kasım Kadın Platformu (@25KasimKadin) November 19, 2023

Kadınlar ve LGBTİ+'lar Direniyor, Kazanıyor -1 Kadınlar Birlikte Güçlü / Selin Top



Kadınlar ve LGBTİ+lar Direniyor, Kazanıyor -2 Kadın Zamanı Derneği / Dilek Başalan



Kadınlar ve LGBTİ+'lar Direniyor, Kazanıyor- 3 Mor Çatı Vakfı / Açelya Uçan

Kadınlar ve LGBT+'lar Direniyor, Kazanıyor- 4 Kadın Savunması / Rüya Kurtuluş

(EMK)