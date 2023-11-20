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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 11:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 11:36
2 dk Okuma

25 Kasım Platformu: Bu hayat bu sokaklar bizim

25 Kasım Platformu, bu yıl tüm kadınları ve lubunyaları İstanbul’da Mecidiyeköy’e çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/25-kasim-platformu-bu-hayat-bu-sokaklar-bizim.jpg
Fotoğraf: https://csgorselarsiv.org

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar İstanbul’da Mecidiyeköy’de bir araya gelecek.

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“16.00’da Mecidiyeköy’deyiz”

Önceki yıllarda Taksim İstiklal Caddesi’ne çağrı yapan 25 Kasım Kadın Platformu, bu yıl tüm kadınları ve lubunyaları İstanbul’da Mecidiyeköy’e çağırdı.

Platformun X’te yapılan açıklaması şöyle:

“Cinayet mahalli olan o kutsal ailelerin içinde, “orada ne işi vardı” dedikleri sokaklarda, her yerde karşımıza çıkan erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz, dayanışmamız sürüyor! Bu hayat, bu sokaklar bizim! Bu yıl 25 Kasım’da 16:00’da Mecidiyeköy’de buluşuyoruz!”

“Katillerin sırtını sıvazlarken, infaz indirimiyle serbest bırakırken bizleri gözaltıyla,polis şiddetiyle,işkenceyle tutuklamayla,yasakla yıldırma çabasında,her yerde karşımıza çıkan erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz,dayanışmamız sürüyor. Bu yıl Mecidiyeköy’de buluşuyoruz!”

Kadınlar ve LGBTİ+'lar Direniyor, Kazanıyor -1 Kadınlar Birlikte Güçlü / Selin Top

Kadınlar ve LGBTİ+lar Direniyor, Kazanıyor -2 Kadın Zamanı Derneği / Dilek Başalan

Kadınlar ve LGBTİ+'lar Direniyor, Kazanıyor- 3 Mor Çatı Vakfı / Açelya Uçan

Kadınlar ve LGBT+'lar Direniyor, Kazanıyor- 4 Kadın Savunması / Rüya Kurtuluş

(EMK)

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