25 Kasım Platformu: Bu hayat bu sokaklar bizim
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar İstanbul’da Mecidiyeköy’de bir araya gelecek.
Erkek Şiddeti Çetelesi
BM GENEL SEKRETERİ
25 Kasım’a giderken: “Erkek şiddetini tarih kitaplarında bırakalım”
“16.00’da Mecidiyeköy’deyiz”
Önceki yıllarda Taksim İstiklal Caddesi’ne çağrı yapan 25 Kasım Kadın Platformu, bu yıl tüm kadınları ve lubunyaları İstanbul’da Mecidiyeköy’e çağırdı.
Platformun X’te yapılan açıklaması şöyle:
“Cinayet mahalli olan o kutsal ailelerin içinde, “orada ne işi vardı” dedikleri sokaklarda, her yerde karşımıza çıkan erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz, dayanışmamız sürüyor! Bu hayat, bu sokaklar bizim! Bu yıl 25 Kasım’da 16:00’da Mecidiyeköy’de buluşuyoruz!”
“Katillerin sırtını sıvazlarken, infaz indirimiyle serbest bırakırken bizleri gözaltıyla,polis şiddetiyle,işkenceyle tutuklamayla,yasakla yıldırma çabasında,her yerde karşımıza çıkan erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz,dayanışmamız sürüyor. Bu yıl Mecidiyeköy’de buluşuyoruz!”
Cinayet mahalli olan o kutsal ailelerin içinde, “orada ne işi vardı” dedikleri sokaklarda, her yerde karşımıza çıkan erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz, dayanışmamız sürüyor!— 25 Kasım Kadın Platformu (@25KasimKadin) November 19, 2023
Bu hayat, bu sokaklar bizim! 🔥
📣 Bu yıl 25 Kasım’da 16:00’da Mecidiyeköy’de buluşuyoruz! pic.twitter.com/ga2B6ky9kl
Kadınlar ve LGBTİ+'lar Direniyor, Kazanıyor -1 Kadınlar Birlikte Güçlü / Selin Top
Kadınlar ve LGBTİ+lar Direniyor, Kazanıyor -2 Kadın Zamanı Derneği / Dilek Başalan
Kadınlar ve LGBTİ+'lar Direniyor, Kazanıyor- 3 Mor Çatı Vakfı / Açelya Uçan
Kadınlar ve LGBT+'lar Direniyor, Kazanıyor- 4 Kadın Savunması / Rüya Kurtuluş
(EMK)