KADIN
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 15:18
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2025 15:24
2 dk Okuma

25 Kasım Platformu: 25 Kasım'da Taksim Tünel’de buluşuyoruz

“Pankartımız hazır; öfkeni, isyanını, direncini al gel” mesajıyla kadınlara seslenen platform, herkesi 25 Kasım saat 19.30’da Taksim Tünel’de buluşmaya davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

25 Kasım Platformu: 25 Kasım'da Taksim Tünel’de buluşuyoruz
Fotoğraf: 25 Kasım Platformu x

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında her yıl düzenlenen yürüyüş öncesi 25 Kasım Platformu, X hesapları üzerinden yayımladıkları video ile çağrı yaptı.

“Pankartımız hazır; öfkeni, isyanını, direncini al gel” mesajıyla kadınlara seslenen platform, herkesi 25 Kasım saat 19.30’da Taksim Tünel’de buluşmaya davet etti.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği'nce eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

Platfrom, 8 Kasım’da da Kadıköy’de şu açıklamayı yapmıştı:

Biz, erkek devlet şiddetine karşı birbirimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Kaybedilen kadınlara ne oldu diye sormayı, üstü örtülen dosyaların peşinde olmayı, davaları takip etmeyi sürdüreceğiz. Fail erkekleri, devleti, gücünü aldıkları erkek egemen sistemi işaret etmeye; erkek şiddetiyle bu sistem arasındaki bağı göstermeye devam edeceğiz.

Hayatlarımız ve birbirimiz için yine sokaklarda bir araya gelecek, mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Hayatlarımızı daraltmaya çalışan, kadın cinayetlerini engellemek yerine kazanımlarımızı hedef alan bu erkek egemen sisteme ve erkek devletin politikalarına karşı öfkemizle, dayanışmamızla, mücadelemizle buradayız.

Biz sokaklarda yan yana olmak, eşit ve özgür bir hayat kurmak istiyoruz. Ve biliyoruz: Bu hayatı bize kimse vermeyecek — biz kuracağız, birlikte, mücadele ederek.

Gülistan’ın, Nadira’nın, Hande’nin, Rojin’in, Dina’nın, Narin’in ve ölümü şüpheli bırakılan bütün kadınların ardından “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!” diye haykırıyoruz.

Patriyarkaya, erkek-devlet şiddetine ve cezasızlığa karşı yan yanayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde öfkemizle, isyanımızla, dayanışmamızla buluşalım!"

İstanbul
siyaset 25 Kasım'a giderken 25 Kasım Açıklaması 25 kasım platformu
