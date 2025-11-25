ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 15:35
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 15:44
1 dk Okuma

25 Kasım öncesi Taksim’de polis barikatları

Tünel’e çıkan İstiklal Caddesi boyunca ve caddeye açılan birçok sokakta polis barikatları kuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
25 Kasım öncesi Taksim’de polis barikatları
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde, 25 Kasım Kadın Platformu’nun saat 19.30’da Taksim Tünel’e çağrı yapmasının ardından Taksim’e girişler polis tarafından kapatıldı.

Tünel’e çıkan İstiklal Caddesi boyunca ve caddeye açılan birçok sokakta polis barikatları kuruldu.

Türkiye’nin pek çok kentinde kadınlar, 25 Kasım kapsamında sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı sesini yükseltmeye hazırlanıyor. Kadınlar ve LGBTİ+’lar; İstanbul’da Taksim’de, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’nda, İzmir’de Alsancak’ta buluşarak yaşam haklarını savunacak.

25 Kasım Kadın Platformu İstanbul için bugün yaptığı çağrıda,
“Pankartımız hazır; öfkeni, isyanını, direncini al gel” diyerek tüm kadınları 25 Kasım saat 19.30’da Taksim Tünel’de buluşmaya davet etmişti.

İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
23 Kasım 2025

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği'nce eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

ilgili haberler
Bakan Tunç’a göre kadınların şiddet mektupları “şov”
25 Kasım 2025
/haber/bakan-tunca-gore-kadinlarin-siddet-mektuplari-sov-313872
Nazlıaka’dan 25 Kasım’da genelge tepkisi: “Eylem planı kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm”
25 Kasım 2025
/haber/nazliakadan-25-kasimda-genelge-tepkisi-eylem-plani-kagit-uzerinde-kalmaya-mahkum-313869
VALİLİKTEN KADINLARA KARŞI ÖNLEM
İstanbul Valiliği 25 Kasım'da Taksim Metrosu'nu kapatacak
25 Kasım 2025
/haber/istanbul-valiligi-25-kasim-da-taksim-metrosu-nu-kapatacak-313837
İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
23 Kasım 2025
/haber/il-il-25-kasim-eylemleri-ofkeni-isyanini-direncini-al-gel-313809
25 Kasım Platformu: 25 Kasım'da Taksim Tünel’de buluşuyoruz
23 Kasım 2025
/haber/25-kasim-platformu-25-kasim-da-taksim-tunelde-bulusuyoruz-313806
