25 Kasım öncesi Taksim’de polis barikatları

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde, 25 Kasım Kadın Platformu’nun saat 19.30’da Taksim Tünel’e çağrı yapmasının ardından Taksim’e girişler polis tarafından kapatıldı.

Tünel’e çıkan İstiklal Caddesi boyunca ve caddeye açılan birçok sokakta polis barikatları kuruldu.

Türkiye’nin pek çok kentinde kadınlar, 25 Kasım kapsamında sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı sesini yükseltmeye hazırlanıyor. Kadınlar ve LGBTİ+’lar; İstanbul’da Taksim’de, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’nda, İzmir’de Alsancak’ta buluşarak yaşam haklarını savunacak.

25 Kasım Kadın Platformu İstanbul için bugün yaptığı çağrıda,

“Pankartımız hazır; öfkeni, isyanını, direncini al gel” diyerek tüm kadınları 25 Kasım saat 19.30’da Taksim Tünel’de buluşmaya davet etmişti.

İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği'nce eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)