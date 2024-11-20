25 Kasım Kadın Platformu, erkek şiddetine karşı Taksim Tünel’e çağırıyor

25 Kasım Kadın Platformu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında herkesi 25 Kasım Pazartesi saat 19.30’da Taksim Tünel’e çağırıyor. Platform, yaptığı açıklamada, “Hayatımız, kararlarımız, aşklarımız, bedenimiz ve emeğimiz bizim. Erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz birbirimiz için” denildi.

Mücadelemiz birbirimiz için, biz hayatı istiyoruz!



25 Kasım 19.30'da Taksim Tünel'de buluşuyoruz! pic.twitter.com/yvtZAkxfIn — 25 Kasım Kadın Platformu (@25kasimkadin) November 20, 2024

"Biz Hayatı İstiyoruz"

Kadına yönelik şiddet, baskı ve ayrımcılığa karşı mücadele çağrısı yapan platform, etkinlikte dayanışma ve birlik mesajı verecek. “Biz hayatı istiyoruz” diyen kadınlar, her türlü şiddete karşı seslerini bir kez daha yükseltmek için Taksim’de bir araya gelecek.

Kadınlara Dayanışma Çağrısı

Platform, tüm kadınları ve dayanışma göstermek isteyen herkesi buluşmaya davet ederek, “Birlikte güçlü olabiliriz. Hayatımızı, haklarımızı ve özgürlüklerimizi savunuyoruz” mesajını paylaştı.

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(EMK)