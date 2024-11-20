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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 09:06
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2024 09:15
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25 Kasım Kadın Platformu, erkek şiddetine karşı Taksim Tünel’e çağırıyor

Platform, tüm kadınları ve dayanışma göstermek isteyen herkesi buluşmaya davet ederek, “Birlikte güçlü olabiliriz. Hayatımızı, haklarımızı ve özgürlüklerimizi savunuyoruz” mesajını paylaştı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
25 Kasım Kadın Platformu, erkek şiddetine karşı Taksim Tünel’e çağırıyor
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet/25 Kasım 2023 Mecidiyeköy

25 Kasım Kadın Platformu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında herkesi 25 Kasım Pazartesi saat 19.30’da Taksim Tünel’e çağırıyor. Platform, yaptığı açıklamada, “Hayatımız, kararlarımız, aşklarımız, bedenimiz ve emeğimiz bizim. Erkek-devlet şiddetine karşı mücadelemiz birbirimiz için” denildi.

"Biz Hayatı İstiyoruz"

Kadına yönelik şiddet, baskı ve ayrımcılığa karşı mücadele çağrısı yapan platform, etkinlikte dayanışma ve birlik mesajı verecek. “Biz hayatı istiyoruz” diyen kadınlar, her türlü şiddete karşı seslerini bir kez daha yükseltmek için Taksim’de bir araya gelecek.

Kadınlara Dayanışma Çağrısı

Platform, tüm kadınları ve dayanışma göstermek isteyen herkesi buluşmaya davet ederek, “Birlikte güçlü olabiliriz. Hayatımızı, haklarımızı ve özgürlüklerimizi savunuyoruz” mesajını paylaştı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti 25 Kasım 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü
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