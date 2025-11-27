25 Kasım'ın yüzleri: Korkmuyoruz
İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı kadınların mücadelesi sonucu kaldırıldı.
İstanbul’da kadın ve LGBTİ+’lar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “erkek devlet şiddetine karşı” 25 Kasım'da Taksim Tünel’de bir araya geldi. Kadınlar ve LGBTİ+'lar "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" mesajını vurguladı.
İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
23 Kasım 2025
Fotoğraflarla 25 Kasım eylemi: Ahlakınız batsın kadınlar yaşasın
Bugün 10:24
İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı kadınların mücadelesi sonucu kaldırıldı.
Eylemde “Filistin’de direnen kadınlara bin selam”, “Affetmek yok; başka canımız yok”, “Çalışma, nafaka, miras haklarımızdır: Ayağa kalk!” dövizleri öne çıkarken sık sık “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganı atıldı. Eylemde, "haklarımızdan vazgeçmiyoruz" mesajı yükseldi.
