KADIN
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 11:35
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 11:57
1 dk Okuma

25 Kasım'ın yüzleri: Korkmuyoruz

İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı kadınların mücadelesi sonucu kaldırıldı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Fotoğrafta kalabalık bir sokakta, akşam saatlerinde çekilmiş neşeli bir an görülüyor. Ön planda genç bir kadın yer alıyor. Yüzünde büyük bir gülümseme var ve kameraya doğru barış işareti yapıyor. Kadının yanağında mor renkle çizilmiş bir kadın sembolü (♀) bulunuyor; bu, çoğunlukla kadın mücadelesi, eşitlik ve şiddete karşı dayanışmayı simgeleyen bir işaret. Gözlük takıyor, saçları arkaya doğru toplanmış, ışık sokak lambalarından ve etraftaki dükkânlardan geliyor.

İstanbul’da kadın ve LGBTİ+’lar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “erkek devlet şiddetine karşı” 25 Kasım'da Taksim Tünel’de bir araya geldi. Kadınlar ve LGBTİ+'lar "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" mesajını vurguladı.

İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
23 Kasım 2025
Fotoğraflarla 25 Kasım eylemi: Ahlakınız batsın kadınlar yaşasın
Fotoğraflarla 25 Kasım eylemi: Ahlakınız batsın kadınlar yaşasın
Bugün 10:24

İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı kadınların mücadelesi sonucu kaldırıldı.

Eylemde “Filistin’de direnen kadınlara bin selam”, “Affetmek yok; başka canımız yok”, “Çalışma, nafaka, miras haklarımızdır: Ayağa kalk!” dövizleri öne çıkarken sık sık “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganı atıldı. Eylemde, "haklarımızdan vazgeçmiyoruz" mesajı yükseldi.

İstanbul
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü 25 Kasım eylemleri 25 Kasım'a giderken 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 25 kasım etkinlikleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

