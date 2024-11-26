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Yayın Tarihi: 26 Kasım 2024 16:46
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 17:10
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25 Kasım gözaltıları: 169 kişi serbest, üç göçmen GGM'de

“Göçmen 3 arkadaşımızın Geri Gönderme Merkezi'nden sınırdışı edilme tehlikesi devam ediyor. Tüm arkadaşlarımız serbest olana dek sürecin takipçisiyiz. #AliveParvinSerbestBırakılsın”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Fotoğrafta, gece saatlerinde bir grup genç kadın açık bir alanda poz veriyor. Grup, samimi ve neşeli bir atmosfer içinde elleriyle zafer işareti yaparak dayanışma mesajı veriyor. Kadınlar farklı tarzlarda kışlık kıyafetler giymiş ve omuzlarında çantalar taşıyor. Arka planda ışıklandırılmış bir bina, park halinde minibüsler ve uzakta bekleyen güvenlik görevlileri görülüyor.
Fotoğraf: 25 Kasım Platformu

İstanbul’da dün akşam düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemlerinde gözaltına alınan 169 kişinin tamamı serbest bırakıldı.

bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım
bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım
26 Kasım 2024

Çağdaş Hukukçular Derneği, sabah saatlerinde önce 162’nin ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

ÇHD İstanbul Şube'nin X hesabından gözaltına alınan kadınlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "25 Kasım’da gözaltına alınan 169 kişiden 162’si serbest bırakıldı. 3 yabancı uyruklu kişi Vatan emniyetteki ifadeleri ardından yeniden ilçe karakoluna götürüldü. 7 kişi ise memura mukavemet suçlaması ile gözaltında kalmaya devam ediyor, bugün adliyeye çıkartılacak" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi önünde, gözaltına alınanların durumunu takip etmek isteyen avukatlar ile polis arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandığı açıklandı.

Sonrasında 25 Kasım Kadın Platformu da 7 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu:

“Tutuklama istemiyle adliyeye getirilen 7 arkadaşımız adli kontrol ile serbest bırakıldı. Göçmen 3 arkadaşımızın Geri Gönderme Merkezi'nden sınırdışı edilme tehlikesi devam ediyor. Tüm arkadaşlarımız serbest olana dek sürecin takipçisiyiz. #AliveParvinSerbestBırakılsın

Ne olmuştu?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İstanbul Taksim Tünel'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlar polislerce engellendi. 25 Kasım Kadın Platformu gözaltı sayısının 169 olduğunu açıkladı.

Karaköy İskele'de buluşan kadınlar polis kordonu altında "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa" ve "Yükselt, Yükselt, Yükselt Sesini, Yükselt" diye sloganlarla yürüdü. Eylem basın açıklaması sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
siyaset LGBT+ 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü
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