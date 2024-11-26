25 Kasım gözaltıları: 169 kişi serbest, üç göçmen GGM'de

İstanbul’da dün akşam düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemlerinde gözaltına alınan 169 kişinin tamamı serbest bırakıldı.

bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım

Çağdaş Hukukçular Derneği, sabah saatlerinde önce 162’nin ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

ÇHD İstanbul Şube'nin X hesabından gözaltına alınan kadınlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "25 Kasım’da gözaltına alınan 169 kişiden 162’si serbest bırakıldı. 3 yabancı uyruklu kişi Vatan emniyetteki ifadeleri ardından yeniden ilçe karakoluna götürüldü. 7 kişi ise memura mukavemet suçlaması ile gözaltında kalmaya devam ediyor, bugün adliyeye çıkartılacak" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi önünde, gözaltına alınanların durumunu takip etmek isteyen avukatlar ile polis arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandığı açıklandı.

Sonrasında 25 Kasım Kadın Platformu da 7 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu:

“Tutuklama istemiyle adliyeye getirilen 7 arkadaşımız adli kontrol ile serbest bırakıldı. Göçmen 3 arkadaşımızın Geri Gönderme Merkezi'nden sınırdışı edilme tehlikesi devam ediyor. Tüm arkadaşlarımız serbest olana dek sürecin takipçisiyiz. #AliveParvinSerbestBırakılsın”

25 Kasım Kadın Platformu olarak adliye önündeyiz, arkadaşlarımızı alana kadar gitmeyeceğiz.



25 Kasım yasaklanamaz, mücadelemiz engellenemez! pic.twitter.com/YSrKForjIK — 25 Kasım Kadın Platformu (@25kasimkadin) November 26, 2024

Ne olmuştu?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İstanbul Taksim Tünel'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlar polislerce engellendi. 25 Kasım Kadın Platformu gözaltı sayısının 169 olduğunu açıkladı.

Karaköy İskele'de buluşan kadınlar polis kordonu altında "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa" ve "Yükselt, Yükselt, Yükselt Sesini, Yükselt" diye sloganlarla yürüdü. Eylem basın açıklaması sona erdi.

(EMK)