İL İL 25 KASIM PROGRAMLARI
25 Kasım'da cis-heteronormatif sisteme ve şiddete karşı bir arada
Kadınlar ve lubunyalar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında erkek şiddetine karşı sokaklara çıkıyor.
Ekmek ve Gül'ün derlediği bilgilere göre il il eylem ve etkinlik takvimi şöyle:
Birçok ilde kadınlar yoksulluğa, savaşa, şiddete karşı eşit ve özgür bir yaşam ve barış için sokaklarda olacaklar.
İSTANBUL
25 Kasım Cumartesi
25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: Mecidiyeköy Meydanı
ANKARA
25 Kasım Cumartesi
Ankara Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: Kolej Meydanı
Batıkentli Kadınlar basın açıklaması
24 Kasım Cuma
Saat: 18.30
Yer: Batıkent GİMSA önü
İZMİR
25 Kasım Cumartesi
İzmir Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 19.00
Yer: Alsancak eski Leman Kültür Önü
ADANA
25 Kasım Cumartesi
Adana Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: İnönü Parkı
AKHİSAR / MANİSA
25 Kasım Cumartesi
Akhisar Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması
Saat: 13.00
Yer: Öğretmenevi önü
ANTALYA
25 Kasım Cumartesi
Antalya Kadın Platformu çağrısı
Saat: 14.00
Yer: Aydın Kanza Park (Güllük)
ANTEP
25 Kasım Cumartesi
Gaziantep Kadın Platformu basın açıklaması
Saat: 15.00
Yer: Kırkayak Parkı
AYDIN
Aydın Kadın Dayanışma Platformu
23 Kasım Perşembe
Kadına Yönelik Şiddet Paneli
Yer: Eğitim-Sen
Saat: 17.00
Yürüyüş
25 Kasım Cumartesi
Saat: 17.00
Yer: Sevgi Yolu
Basın açıklaması
Saat: 18.00
Yer: Kent Meydanı
Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 17.00
Yer: Bülent Ecevit Parkı
Basın açıklaması
Saat: 17.30
Yer: El Heykeli
Söke Kadın Dayanışma Platformu
25 Kasım Cumartesi
25 Kasım Paneli
Saat: 19.30
Yer: Recep Yazıcıoğlu Merkezi
BALIKESİR
Balıkesir Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 15.00
Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi
Basın açıklaması
Saat: 16.00
Yer: Alihikmet Paşa Meydanı
Ayvalık 25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması
25 Kasım Cumartesi
Saat: 14.00
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Edremit Kadın Platformu basın açıklaması
25 Kasım Cumartesi
Saat: 13.30
Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı
BOLU
Bolu Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: İzzet Baysal Anıtı Önü
BURSA
Bursa Kadın Platformu basın açıklaması
25 Kasım Cumartesi
Saat: 17.00
Yer: Fomara Meydanı
ÇANAKKALE
DİSK Emekli Sen, Ekmek ve Gül Çanakkale Grubu, Yeni Kuşak Köy Enstütülüler Derneği, ELDER, Kepez Özgür Kadın Topluluğu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
24 Kasım Cuma
Film Gösterimi: Made in Bangladesh
Saat:17.30
Yer: Tarihi Yalı Han
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 13.00
Yer: Golf Çay Bahçesi
26 Kasım Pazar
Panel: Kadının İnsan Hakları, Hak Mücadelesi ve Savunuculuk
Saat: 14.00
Yer: Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi
DERSİM
Dersim Kadın Platformu çağrısı
25 Kasım Cumartesi
Saat: 12.30
Yer: Sanat Sokağı
ESKİŞEHİR
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: Espark Bağlar Kapısı
GEBZE
Gebze Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Saat: 17.00
Yer: Eski Çarşı Çeşme Önü
KOCAELİ
Kocaeli Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 18.30
Yer: Belediye İşhanı Önü
Basın açıklaması
Saat: 19.30
Yer: Kent Meydanı
MERSİN
Mersin Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Saat: 18.30
Yer: Kushimoto Sokağı
MUĞLA / DATÇA
Datça Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması
25 Kasım Cumartesi
Saat: 12.30
Yer: Demokrasi Evi
(EMK)