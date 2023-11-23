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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 12:48
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 12:50
2 dk Okuma

İL İL 25 KASIM PROGRAMLARI

25 Kasım'da cis-heteronormatif sisteme ve şiddete karşı bir arada

Birçok ilde kadınlar yoksulluğa, savaşa, şiddete karşı eşit ve özgür bir yaşam ve barış için sokaklarda olacaklar.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/25-kasim-da-cis-heteronormatif-sisteme-ve-siddete-karsi-bir-arada.jpg
csgorselarsiv.org/Emre Orman

Kadınlar ve lubunyalar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında erkek şiddetine karşı sokaklara çıkıyor.

Ekmek ve Gül'ün derlediği bilgilere göre il il eylem ve etkinlik takvimi şöyle: 

Birçok ilde kadınlar yoksulluğa, savaşa, şiddete karşı eşit ve özgür bir yaşam ve barış için sokaklarda olacaklar.

İSTANBUL

25 Kasım Cumartesi
25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: Mecidiyeköy Meydanı

ANKARA

25 Kasım Cumartesi
Ankara Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: Kolej Meydanı

Batıkentli Kadınlar basın açıklaması
24 Kasım Cuma
Saat: 18.30
Yer: Batıkent GİMSA önü

İZMİR

25 Kasım Cumartesi
İzmir Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 19.00
Yer: Alsancak eski Leman Kültür Önü

ADANA

25 Kasım Cumartesi
Adana Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: İnönü Parkı

AKHİSAR / MANİSA

25 Kasım Cumartesi
Akhisar Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması
Saat: 13.00
Yer: Öğretmenevi önü

ANTALYA

25 Kasım Cumartesi
Antalya Kadın Platformu çağrısı
Saat: 14.00
Yer: Aydın Kanza Park (Güllük)

ANTEP

25 Kasım Cumartesi
Gaziantep Kadın Platformu basın açıklaması
Saat: 15.00
Yer: Kırkayak Parkı

AYDIN

Aydın Kadın Dayanışma Platformu

23 Kasım Perşembe
Kadına Yönelik Şiddet Paneli
Yer: Eğitim-Sen
Saat: 17.00

Yürüyüş
25 Kasım Cumartesi
Saat: 17.00 
Yer: Sevgi Yolu

Basın açıklaması
Saat: 18.00
Yer: Kent Meydanı

Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 17.00
Yer: Bülent Ecevit Parkı
Basın açıklaması
Saat: 17.30
Yer: El Heykeli

Söke Kadın Dayanışma Platformu
25 Kasım Cumartesi
25 Kasım Paneli
Saat: 19.30
Yer: Recep Yazıcıoğlu Merkezi

BALIKESİR

Balıkesir Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 15.00
Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi

Basın açıklaması
Saat: 16.00
Yer: Alihikmet Paşa Meydanı

Ayvalık 25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması
25 Kasım Cumartesi
Saat: 14.00
Yer: Cumhuriyet Meydanı

Edremit Kadın Platformu basın açıklaması
25 Kasım Cumartesi
Saat: 13.30
Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı

BOLU

Bolu Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: İzzet Baysal Anıtı Önü

BURSA

Bursa Kadın Platformu basın açıklaması
25 Kasım Cumartesi
Saat: 17.00
Yer: Fomara Meydanı

ÇANAKKALE

DİSK Emekli Sen, Ekmek ve Gül Çanakkale Grubu, Yeni Kuşak Köy Enstütülüler Derneği, ELDER, Kepez Özgür Kadın Topluluğu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
24 Kasım Cuma
Film Gösterimi: Made in Bangladesh
Saat:17.30
Yer: Tarihi Yalı Han

25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 13.00
Yer: Golf Çay Bahçesi

26 Kasım Pazar
Panel: Kadının İnsan Hakları, Hak Mücadelesi ve Savunuculuk
Saat: 14.00
Yer: Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi

DERSİM

Dersim Kadın Platformu çağrısı
25 Kasım Cumartesi
Saat: 12.30
Yer: Sanat Sokağı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Saat: 15.00
Yer: Espark Bağlar Kapısı

GEBZE

Gebze Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Saat: 17.00
Yer: Eski Çarşı Çeşme Önü

KOCAELİ

Kocaeli Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Yürüyüş
Saat: 18.30
Yer: Belediye İşhanı Önü

Basın açıklaması
Saat: 19.30
Yer: Kent Meydanı

MERSİN

Mersin Kadın Platformu
25 Kasım Cumartesi
Saat: 18.30
Yer: Kushimoto Sokağı

MUĞLA / DATÇA

Datça Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması
25 Kasım Cumartesi
Saat: 12.30
Yer: Demokrasi Evi

(EMK)

25 Kasım'a giderken 25 Kasım'da erkek devlet şiddeti 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü
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