25 Kasım'da cis-heteronormatif sisteme ve şiddete karşı bir arada

Kadınlar ve lubunyalar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında erkek şiddetine karşı sokaklara çıkıyor.

Ekmek ve Gül'ün derlediği bilgilere göre il il eylem ve etkinlik takvimi şöyle:

Birçok ilde kadınlar yoksulluğa, savaşa, şiddete karşı eşit ve özgür bir yaşam ve barış için sokaklarda olacaklar.

İSTANBUL

25 Kasım Cumartesi

25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: Mecidiyeköy Meydanı

ANKARA

25 Kasım Cumartesi

Ankara Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: Kolej Meydanı

Batıkentli Kadınlar basın açıklaması

24 Kasım Cuma

Saat: 18.30

Yer: Batıkent GİMSA önü

İZMİR

25 Kasım Cumartesi

İzmir Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 19.00

Yer: Alsancak eski Leman Kültür Önü

ADANA

25 Kasım Cumartesi

Adana Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: İnönü Parkı

AKHİSAR / MANİSA

25 Kasım Cumartesi

Akhisar Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması

Saat: 13.00

Yer: Öğretmenevi önü

ANTALYA

25 Kasım Cumartesi

Antalya Kadın Platformu çağrısı

Saat: 14.00

Yer: Aydın Kanza Park (Güllük)

ANTEP

25 Kasım Cumartesi

Gaziantep Kadın Platformu basın açıklaması

Saat: 15.00

Yer: Kırkayak Parkı

AYDIN

Aydın Kadın Dayanışma Platformu

23 Kasım Perşembe

Kadına Yönelik Şiddet Paneli

Yer: Eğitim-Sen

Saat: 17.00

Yürüyüş

25 Kasım Cumartesi

Saat: 17.00

Yer: Sevgi Yolu

Basın açıklaması

Saat: 18.00

Yer: Kent Meydanı

Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu

25 Kasım Cumartesi

Yürüyüş

Saat: 17.00

Yer: Bülent Ecevit Parkı

Basın açıklaması

Saat: 17.30

Yer: El Heykeli

Söke Kadın Dayanışma Platformu

25 Kasım Cumartesi

25 Kasım Paneli

Saat: 19.30

Yer: Recep Yazıcıoğlu Merkezi

BALIKESİR

Balıkesir Kadın Platformu

25 Kasım Cumartesi

Yürüyüş

Saat: 15.00

Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi

Basın açıklaması

Saat: 16.00

Yer: Alihikmet Paşa Meydanı

Ayvalık 25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması

25 Kasım Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Edremit Kadın Platformu basın açıklaması

25 Kasım Cumartesi

Saat: 13.30

Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı

BOLU

Bolu Kadın Platformu

25 Kasım Cumartesi

Saat: 15.00

Yer: İzzet Baysal Anıtı Önü

BURSA

Bursa Kadın Platformu basın açıklaması

25 Kasım Cumartesi

Saat: 17.00

Yer: Fomara Meydanı

ÇANAKKALE

DİSK Emekli Sen, Ekmek ve Gül Çanakkale Grubu, Yeni Kuşak Köy Enstütülüler Derneği, ELDER, Kepez Özgür Kadın Topluluğu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

24 Kasım Cuma

Film Gösterimi: Made in Bangladesh

Saat:17.30

Yer: Tarihi Yalı Han

25 Kasım Cumartesi

Yürüyüş

Saat: 13.00

Yer: Golf Çay Bahçesi

26 Kasım Pazar

Panel: Kadının İnsan Hakları, Hak Mücadelesi ve Savunuculuk

Saat: 14.00

Yer: Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi

DERSİM

Dersim Kadın Platformu çağrısı

25 Kasım Cumartesi

Saat: 12.30

Yer: Sanat Sokağı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu

25 Kasım Cumartesi

Saat: 15.00

Yer: Espark Bağlar Kapısı

GEBZE

Gebze Kadın Platformu

25 Kasım Cumartesi

Saat: 17.00

Yer: Eski Çarşı Çeşme Önü

KOCAELİ

Kocaeli Kadın Platformu

25 Kasım Cumartesi

Yürüyüş

Saat: 18.30

Yer: Belediye İşhanı Önü

Basın açıklaması

Saat: 19.30

Yer: Kent Meydanı

MERSİN

Mersin Kadın Platformu

25 Kasım Cumartesi

Saat: 18.30

Yer: Kushimoto Sokağı

MUĞLA / DATÇA

Datça Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması

25 Kasım Cumartesi

Saat: 12.30

Yer: Demokrasi Evi

(EMK)