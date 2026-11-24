25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar, şiddete, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı Türkiye’nin dört bir yanında sokaklarda olacak. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, İstanbul’da Taksim’den, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’ndan, İzmir’de alanlardan seslenecek ve yaşam hakkını savunacak.
Ekmek ve Gül'deki habere göre, 25 Kasım’da kent kent eylem yerleri ve saatleri:
- Adana: 18.00 | Gazipaşa Parkı
- Ankara: 19.00 | Yüksel Caddesi
- Antalya: 18.30 | Kapalıyol Halk Bankası önü
- Artvin/Hopa: 17.30 | Hopa Parkı
- Aydın: 17.30 | Taşköprü
- Aydın/Didim: 16.30 | Didim Belediyesi önü
- Aydın/Kuşadası: 18.00 | Meteoroloji Kavşağı
- Aydın/Nazilli: 16.00 | TEB Bankası önü
- Aydın/Söke: 16.30 | Söke Hükümet Meydanı
- Balıkesir: 17.30 | Salih Tozan Kültür Merkezi
- Balıkesir/Ayvalık: 17.30 | Öğretmenevi önü
- Balıkesir/Burhaniye: 12.00 | Eski Kütüphane önü
- Balıkesir/Gömeç: 14.30 | Saadettin Baycan Parkı
- Bursa: 18.30 | Fomara Meydanı
- Çanakkale: 17.00 | Eski Salı Pazarı
- Denizli: 18.00 | Valilik önü
- Dersim: 17.30 | Sanat Sokağı
- Diyarbakır: 17.30 | Dünya Kavşağı
- Edirne: 17.30 | Eski Camii önü
- Elazığ: 17.00 | PTT Meydanı
- Eskişehir: 19.00 | Espark Bağlar Kapısı
- İstanbul: 19.30 | Taksim Tünel
- İzmir: 18.30 | Fuar Lozan Kapısı
- Kayseri: 17.45 | Cumhuriyet Meydanı (Eski Kent Büfe önü)
- Kocaeli: 18.00 | Belediye İş Hanı önü
- Kocaeli/Gebze: 18.30 | Eski Çarşı Taksi Durağı
- Malatya: 17.30 | Paşaköşkü Su Deposu
- Mersin: 19.00 | Kushimoto
- Muğla/Bodrum: 18.00 | Tepecik Camii önü
- Muğla/Datça: 16.00 | Demokrasi Evi
- Trabzon: 18.00 | Koton önü (Maraş Caddesi)
- Urfa: 17.30 | Novada AVM – Topçu Meydanı
(EMK)