25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar, şiddete, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı Türkiye’nin dört bir yanında sokaklarda olacak. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, İstanbul’da Taksim’den, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’ndan, İzmir’de alanlardan seslenecek ve yaşam hakkını savunacak.

Ekmek ve Gül'deki habere göre, 25 Kasım’da kent kent eylem yerleri ve saatleri:

Adana: 18.00 | Gazipaşa Parkı

18.00 | Gazipaşa Parkı Ankara: 19.00 | Yüksel Caddesi

19.00 | Yüksel Caddesi Antalya: 18.30 | Kapalıyol Halk Bankası önü

18.30 | Kapalıyol Halk Bankası önü Artvin/Hopa: 17.30 | Hopa Parkı

17.30 | Hopa Parkı Aydın: 17.30 | Taşköprü

17.30 | Taşköprü Aydın/Didim: 16.30 | Didim Belediyesi önü

16.30 | Didim Belediyesi önü Aydın/Kuşadası: 18.00 | Meteoroloji Kavşağı

18.00 | Meteoroloji Kavşağı Aydın/Nazilli: 16.00 | TEB Bankası önü

16.00 | TEB Bankası önü Aydın/Söke: 16.30 | Söke Hükümet Meydanı

16.30 | Söke Hükümet Meydanı Balıkesir: 17.30 | Salih Tozan Kültür Merkezi

17.30 | Salih Tozan Kültür Merkezi Balıkesir/Ayvalık: 17.30 | Öğretmenevi önü

17.30 | Öğretmenevi önü Balıkesir/Burhaniye: 12.00 | Eski Kütüphane önü

12.00 | Eski Kütüphane önü Balıkesir/Gömeç: 14.30 | Saadettin Baycan Parkı

14.30 | Saadettin Baycan Parkı Bursa: 18.30 | Fomara Meydanı

18.30 | Fomara Meydanı Çanakkale: 17.00 | Eski Salı Pazarı

17.00 | Eski Salı Pazarı Denizli: 18.00 | Valilik önü

18.00 | Valilik önü Dersim: 17.30 | Sanat Sokağı

17.30 | Sanat Sokağı Diyarbakır: 17.30 | Dünya Kavşağı

17.30 | Dünya Kavşağı Edirne: 17.30 | Eski Camii önü

17.30 | Eski Camii önü Elazığ: 17.00 | PTT Meydanı

17.00 | PTT Meydanı Eskişehir: 19.00 | Espark Bağlar Kapısı

19.00 | Espark Bağlar Kapısı İstanbul: 19.30 | Taksim Tünel

19.30 | Taksim Tünel İzmir: 18.30 | Fuar Lozan Kapısı

18.30 | Fuar Lozan Kapısı Kayseri: 17.45 | Cumhuriyet Meydanı (Eski Kent Büfe önü)

17.45 | Cumhuriyet Meydanı (Eski Kent Büfe önü) Kocaeli: 18.00 | Belediye İş Hanı önü

18.00 | Belediye İş Hanı önü Kocaeli/Gebze: 18.30 | Eski Çarşı Taksi Durağı

18.30 | Eski Çarşı Taksi Durağı Malatya: 17.30 | Paşaköşkü Su Deposu

17.30 | Paşaköşkü Su Deposu Mersin: 19.00 | Kushimoto

19.00 | Kushimoto Muğla/Bodrum: 18.00 | Tepecik Camii önü

18.00 | Tepecik Camii önü Muğla/Datça: 16.00 | Demokrasi Evi

16.00 | Demokrasi Evi Trabzon: 18.00 | Koton önü (Maraş Caddesi)

18.00 | Koton önü (Maraş Caddesi) Urfa: 17.30 | Novada AVM – Topçu Meydanı

(EMK)