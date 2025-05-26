25 İBB çalışan ve yöneticisi daha tutuklandı

Erdoğan'ın “Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz çünkü biz iktidar partisiyiz." diyerek açıkça desteklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddialarıyla yürütülen soruşturmada geçtiğimiz hafta gözaltına alınanlar mahkemeye sevk edildi ve 25 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi büyük projeleri gerçekleştiren Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ve yönetim kurulu üyesi ortakları Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu da var.

Tutuklanan diğer İBB görevlileri de Murat Bıyık, Seza Büyükçulha, Sarp Yalçınkaya, Berat Çağrı Kapki, Güngör Gürman, Sinan Sepetçi, Ceyhun Avşar, Kamuran Ataç, İlker Hamal, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş.

İBB'ye 23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde 4. dalga operasyon düzenlenmiş, 49 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 45 kişi gözaltına alınmıştı.

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Savcılık gözaltına alınmasına karar verilen 46 kişinin ifadelerinin ardından 10 kişiyi adli kontrol, 36 kişiyi de tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 10 kişi serbest bırakıldı.



Mahkeme tutuklanması istenen 36 kişiden de 11'ini adli kontrolle serbest bırakarak 25 kişiyı tutukladı ve cezaevine gönderdi.

Tutuklananlara yöneltilen suçlamalar

Savcılığın sevk yazısında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ile, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırmak" ile, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ile ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile suçlandılar.

(AEK)