240 yıllık Pittsburgh Post-Gazette kapanıyor

ABD’nin en eski gazetelerinden biri olan Pittsburgh Post-Gazette, 240 yıllık yayın hayatını Mayıs 2026’da sona erdiriyor.

Gazetenin sahibi Block Communications, kapanma kararını yıllardır süren sendika mücadelesinde mahkemelerde aldığı yenilgilerin ardından açıkladı.

1786’da yayımlanmaya başlayan ve ABD Anayasası’nı basan ilk gazetelerden biri olan Post-Gazette’in sahipleri, son 20 yılda 350 milyon dolardan fazla zarar ettiklerini öne sürdü.

Ancak gazeteciler ve sendikalar, kapanmanın ekonomik zorunluluktan çok örgütlü emekle girilen mücadelede geri adım atmama tercihinin sonucu olduğunu söylüyor.

Yüksek Mahkeme “dur” dedi, şirket kapatma kararı aldı

Block Communications, kapanma kararını ABD Yüksek Mahkemesi’nin, şirketin sendika sözleşmesini askıya alma talebini reddettiği gün duyurdu.

Mahkeme, gazetenin çalışanlara 2014–2017 toplu iş sözleşmesinde yer alan sağlık sigortası ve diğer hakları yeniden tanımasını zorunlu kılan alt mahkeme kararını durdurmadı.

Şirket, bu kararların “esnek olmayan ve günümüz yerel gazeteciliğine uygun olmayan çalışma koşulları dayattığını” savundu. Ancak Newspaper Guild of Pittsburgh (Pittsburgh Gazeteciler Sendikası), yönetimin yıllardır sendikayı tasfiye etmeye çalıştığını belirtti.

Sendika Başkanı Andrew Goldstein, “Yasaya uymak yerine, gazetecileri ve Pittsburgh halkını cezalandırmayı seçtiler” dedi.

Üç yıl süren grev, onlarca dava, milyonlarca dolar avukatlık ücreti

Post-Gazette yönetimi, 2020 yılında sendikayla yapılmış sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti; sağlık sigortası başta olmak üzere birçok sosyal hakkı budadı. Bunun üzerine gazeteciler üç yıldan uzun süren bir greve çıktı.

Federal mahkemeler, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) ve temyiz mahkemeleri, şirketin federal iş yasalarını ihlal ettiğine hükmetti. Kararlara göre Block Communications, çalışanlara geriye dönük tazminat ödemek zorunda.

NewsGuild-CWA Başkanı Jon Schleuss, şirketin kararını “misilleme” olarak tanımladı:

“Milyonlarca doları sendika kırıcı avukatlara harcadılar. Yasaya uymayı ve çalışanların sağlık sigortasını ödemeyi reddettiler. Sendikayı yenemediler, gazeteyi kapattılar.”

“350 milyon dolar zarar” iddiası: Yönetim başarısızlığı mı?

Post-Gazette’te kariyerine başlayan gazeteci ve medya eleştirmeni Eric Deggans, kapanmayı ekonomik gerekçelerle açıklamanın gerçeği perdelediğini yazdı. Deggans’a göre bu tablo, yerel gazeteciliği dönüştüremeyen bir mülkiyet anlayışının sonucu:

“Bu kapanış, 350 milyon dolarlık bir zarardan çok, sahiplerinin değişen medya koşullarına uyum sağlayamadığının itirafı.”

Deggans, Pittsburgh gibi haber açısından zengin bir kentte günlük gazetenin kapanmasını “medya sahipliği üzerine bir referandum” olarak tanımladı.

Pulitzer’li gazete, partizan yönetimi aşamadı

Post-Gazette, 2019 yılında Tree of Life Sinagogu saldırısını konu alan haberiyle Pulitzer Ödülü kazandı. Buna rağmen gazete, son yıllarda yönetimin Trump yanlısı yayın politikaları, eleştirel karikatüristlerin işten çıkarılması ve editoryal müdahalelerle de gündeme geldi.

Gazetenin kapanması, yalnızca Post-Gazette’i değil, Block Communications’ın kısa süre önce kapattığı Pittsburgh City Paper’ı da kapsayan daha geniş bir tasfiyenin parçası olarak görülüyor.

“Demokrasi karanlıkta kalıyor”

1992’den bu yana gazetede çalışan muhabir Ed Blazina, kapanmanın kent için ağır bir sonuç doğuracağını söyledi:

“Işık yoksa demokrasi de yok. Olan Pittsburgh halkına oluyor.”

Sendika ve eski çalışanlar, yerel vakıfların ve topluluk temelli girişimlerin yeni bir haber platformu kurmasını umut ediyor. Ancak şu ana kadar somut bir girişim açıklanmadı.

Post-Gazette’in kapanması, ABD genelinde hızlanan yerel haber çölleri sürecinin yeni ve sembolik bir halkası olarak kayda geçti. Northwestern Üniversitesi’nin verilerine göre, son 20 yılda binlerce yerel gazete kapandı.

240 yıllık Post-Gazette de artık bu listenin en eski adı olacak.

Pittsburgh Post-Gazette ve sahipleri hakkında 29 Temmuz 1786’da "The Gazette" adı altında, dört sayfadan oluşan haftalık bir gazete olarak yayın hayatına başladı. 1828'te gazeteyi Morgan Neville devraldı, bir yıl sonra da David McClean'e sattı. Gazete birkaç kez el değiştirdikten sonra 1927'de Paul Block tarafından satın alındı ve şimdiki haline geldi. Şu an ise aile holdingi Block Communications’un çatısı altındalar. Holdingin ana faaliyet alanlarını kablo TV, gazete yayıncılığı, yüksek hızlı internet ve konut telefon hizmetleri olarak sayıyor. Holding borsaya kote olmadığı için kamuya açık finansal tablo yayınlamıyor. Ancak bazı değerleme şirketleri holdingin yıllık gelir aralığının 100 ile 500 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediyor.

(HA)