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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2024 15:44
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2024 16:13
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24 Nisan’ın İzinde: Pangaltı’da 109 yıl önce gözaltına alınan Ermeni aydınlar

Hrant Dink Vakfı 23.5 Hafıza Merkezi, Nesim Ovadya İzrail’in rehberliğinde Pangaltı’da “24 Nisan’ın İzinde” başlıklı bir hafıza yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

24 Nisan 1915’te 250 Ermeni aydını İstanbul’daki evlerinden gözaltına alınarak Çankırı, Ayaş ve Ankara’daki hapishanelere götürüldü. Bu tarih, aynı zamanda Ermeni Soykırımı’nın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Hrant Dink Vakfı 23.5 Hafıza Merkezi, Ermeni Soykırımı’nın 109. Yıldönümünde araştırmacı-yazar Nesim Ovadya İzrail rehberliğinde Şişli, Pangaltı’da “24 Nisan’ın İzinde” başlıklı bir hafıza yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşte, 109 yıl önce Pangaltı’da gözaltına alınan Ermeni aydınları Haçik İdareciyan, Sarkis Minasyan, Aram Andonyan, Rupen Sevag, Taniel Varujan, Dikran Sıvacıyan ve Gomidas Vartabed’in yaşadığı evler gezildi.

Nesim Ovadya İzrail, 109 yıl önce İstanbul’da 250 Ermeni aydınının ‘nokta atışı operasyonlarla’ gözaltına alındığını belirterek, “Bu 250 kişinin yeri ayrı. Burada başladı her şey” dedi.

20 katılımcının olduğu tur için İzrail, “Uzaktan konuşmak başka, 109 yıl önce gözaltına alındıkları sokakları görmek başka. Konuşmalar unutulur ama gidip o evi gördüğün zaman hafızanda başka bir işaret kalır” diye konuştu.

24 Nisan 1915’te çok büyük acıların yaşandığını belirten Nesim Ovadya İzrail, 109 yıldır devam eden inkara dikkat çekti: “Küçümsenmeyecek bir acı ama bu kabul edilmiyor. En acı kısmı burası.”

(AD)

ermeni soykırım ermeni aydınlar 24 Nisan 24 nisan 1915
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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