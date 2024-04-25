24 Nisan’ın İzinde: Pangaltı’da 109 yıl önce gözaltına alınan Ermeni aydınlar

24 Nisan 1915’te 250 Ermeni aydını İstanbul’daki evlerinden gözaltına alınarak Çankırı, Ayaş ve Ankara’daki hapishanelere götürüldü. Bu tarih, aynı zamanda Ermeni Soykırımı’nın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Hrant Dink Vakfı 23.5 Hafıza Merkezi, Ermeni Soykırımı’nın 109. Yıldönümünde araştırmacı-yazar Nesim Ovadya İzrail rehberliğinde Şişli, Pangaltı’da “24 Nisan’ın İzinde” başlıklı bir hafıza yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşte, 109 yıl önce Pangaltı’da gözaltına alınan Ermeni aydınları Haçik İdareciyan, Sarkis Minasyan, Aram Andonyan, Rupen Sevag, Taniel Varujan, Dikran Sıvacıyan ve Gomidas Vartabed’in yaşadığı evler gezildi.

Nesim Ovadya İzrail, 109 yıl önce İstanbul’da 250 Ermeni aydınının ‘nokta atışı operasyonlarla’ gözaltına alındığını belirterek, “Bu 250 kişinin yeri ayrı. Burada başladı her şey” dedi.

20 katılımcının olduğu tur için İzrail, “Uzaktan konuşmak başka, 109 yıl önce gözaltına alındıkları sokakları görmek başka. Konuşmalar unutulur ama gidip o evi gördüğün zaman hafızanda başka bir işaret kalır” diye konuştu.

24 Nisan 1915’te çok büyük acıların yaşandığını belirten Nesim Ovadya İzrail, 109 yıldır devam eden inkara dikkat çekti: “Küçümsenmeyecek bir acı ama bu kabul edilmiyor. En acı kısmı burası.”

(AD)