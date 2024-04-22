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HABER
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 11:58
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 12:10
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24 Nisan anması hangi ülkelerde yapılacak?

24 Nisan Ermeni Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için İstanbul'da yapılacak anma etkinliği yasaklanırken, dünyanın farklı ülkelerinde anma etkinlikleri düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
24 Nisan anması hangi ülkelerde yapılacak?
Fotoğraf: Agos / Arşiv

Agos’un derlediği bilgilere göre, 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nda hayatını kaybedenler, dünyanın bir çok ülkesinde düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.

Taksimde 24 Nisan Anması
Taksimde 24 Nisan Anması
25 Nisan 2012
Fotoğraflarla Erivan'da 24 Nisan
ERİVAN
Fotoğraflarla Erivan'da 24 Nisan
25 Nisan 2014

Berlin
Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), 21 Nisan Cumartesi günü Berlin’de bir anma etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında, Rojava’daki devrimci Ermenileri konu alan ‘Lusine’ filminin gösterimi olacak ve ardından filmin yapımcılarıyla söyleşi yapılacak.
Etkinlikte bir de panel olacak. ‘Devam Eden Ermeni Direnişi: Artsakh, Rojava ve Diaspora’ başlıklı panele Yerazad Koalisyonu (ABD), Nubar Ozanyan Kültür Merkezi (Rojava), Nor Zartonk (Türkiye), Karena Avedissian (Ermenistan), Charjoum (Fransa), Ararat Kolektifi (Almanya) gibi kurumlardan konuşmacılar katılacak.

Tarih: 21 Nisan Cumartesi
Başlangıç saati: 13.00
Yer: Oditoryum, Café Arakil, Spor Girişimi, Hermannstr. 86, 12051 Berlin

Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu’nda 24 Nisan’daki etkinlikte Silvina Der Meguerditchian’ın ‘Thresholds and Objects That Tell Stories’ [Eşikler ve Hikâye Anlatan Nesneler] adlı filmi, gösterilecek.

Krikor Beledian’ın ‘Thresholds’ [Eşikler] romanının ilk bölümü olan ‘The Stack’i [Yığın] ana motif olarak kullanan bu film, diğer pek çok şeyin yanı sıra 20. yüzyıl fotoğrafçılığını ve onun insanın kültürel ve aile mirasındaki rolünü yansıtmayı amaçlıyor. Batı Ermenistan’ın edebi mücevherlerinden biri kabul edilen metin, fotoğraflanan görüntülerin aile tarihinin, bu durumda soykırımdan sağ kurtulan bir aileye ait olup olmadığı üzerindeki etkisini sorguluyor.

Ermenice, Türkçe ve Almanca olan ve Almanca üstyazıyla gösterilecek filmin ardından Der Meguerditchian’la soru-cevap etkinliği de olacak.

Tarih: 24 Nisan Çarşamba
Başlama saati: 18.00
Yer: Dorotheenstraße 3, 10117 Berlin

Leipzig
1915’teki soykırımda hayatını kaybedenler Leipzig’deki Nikolaikirche’de [Aziz Nikola Kilisesi] düzenlenecek ayinle anılacak. Leipzigli Ermeniler inisiyatifinin organize ettiği anma, saat 17.00’de başlayacak.

Yer: Nikolaikirche Leipzig, Nikolaikirchhof 3, Leipzig

ABD

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Pasadena kentindeki Ermeni koalisyonu, 21 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın 109. yıldönümü münasebetiyle şehrin anıt kompleksi yakınında Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.  Etkinlik 21 Nisan’da.

(EMK)

24 Nisan ermeni soykırımı 1915 Anması 1915'te kaybedilen ermeni aydınlar 25 Nisan
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