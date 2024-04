24 Nisan anması hangi ülkelerde yapılacak?

Agos’un derlediği bilgilere göre, 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nda hayatını kaybedenler, dünyanın bir çok ülkesinde düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.

Taksimde 24 Nisan Anması

ERİVAN Fotoğraflarla Erivan'da 24 Nisan

Berlin

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), 21 Nisan Cumartesi günü Berlin’de bir anma etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında, Rojava’daki devrimci Ermenileri konu alan ‘Lusine’ filminin gösterimi olacak ve ardından filmin yapımcılarıyla söyleşi yapılacak.

Etkinlikte bir de panel olacak. ‘Devam Eden Ermeni Direnişi: Artsakh, Rojava ve Diaspora’ başlıklı panele Yerazad Koalisyonu (ABD), Nubar Ozanyan Kültür Merkezi (Rojava), Nor Zartonk (Türkiye), Karena Avedissian (Ermenistan), Charjoum (Fransa), Ararat Kolektifi (Almanya) gibi kurumlardan konuşmacılar katılacak.



Tarih: 21 Nisan Cumartesi

Başlangıç saati: 13.00

Yer: Oditoryum, Café Arakil, Spor Girişimi, Hermannstr. 86, 12051 Berlin



Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu’nda 24 Nisan’daki etkinlikte Silvina Der Meguerditchian’ın ‘Thresholds and Objects That Tell Stories’ [Eşikler ve Hikâye Anlatan Nesneler] adlı filmi, gösterilecek.



Krikor Beledian’ın ‘Thresholds’ [Eşikler] romanının ilk bölümü olan ‘The Stack’i [Yığın] ana motif olarak kullanan bu film, diğer pek çok şeyin yanı sıra 20. yüzyıl fotoğrafçılığını ve onun insanın kültürel ve aile mirasındaki rolünü yansıtmayı amaçlıyor. Batı Ermenistan’ın edebi mücevherlerinden biri kabul edilen metin, fotoğraflanan görüntülerin aile tarihinin, bu durumda soykırımdan sağ kurtulan bir aileye ait olup olmadığı üzerindeki etkisini sorguluyor.



Ermenice, Türkçe ve Almanca olan ve Almanca üstyazıyla gösterilecek filmin ardından Der Meguerditchian’la soru-cevap etkinliği de olacak.



Tarih: 24 Nisan Çarşamba

Başlama saati: 18.00

Yer: Dorotheenstraße 3, 10117 Berlin



Leipzig

1915’teki soykırımda hayatını kaybedenler Leipzig’deki Nikolaikirche’de [Aziz Nikola Kilisesi] düzenlenecek ayinle anılacak. Leipzigli Ermeniler inisiyatifinin organize ettiği anma, saat 17.00’de başlayacak.



Yer: Nikolaikirche Leipzig, Nikolaikirchhof 3, Leipzig



ABD



Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Pasadena kentindeki Ermeni koalisyonu, 21 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın 109. yıldönümü münasebetiyle şehrin anıt kompleksi yakınında Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik 21 Nisan’da.

(EMK)