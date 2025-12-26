24 kesên din di lêpirsîna behîsê de hatin desteserkirin

Li gorî daneyên ku ji MASAK û malperên behîsên qanûnî hatine peyda kirin, lêkolînên çavkaniyên vekirî, biryarên PFDK (Komîteya Disîplînê ya Futbola Profesyonel), lêkolînên HTS û lêkolîna cîhazên dîjîtal ên ku di du operasyonên berê de ji gumanbaran hatine bidestxistin, derbarê 29 gumanbarên de biryara desteserkirinê hatiye dayîn. Ji wan 24 hatin desteserkirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê têkildarî mijarê daxûyanî daye.
Di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku di çarçoveya lêpirsîna "behîsa di futbolê de" delîl bi rêya daneyên ku ji MASAK û malperên behîsên qanûnî hatine peyda kirin, lêkolînên çavkaniyên vekirî, biryarên PFDK (Komîteya Disîplînê ya Futbola Profesyonel), lêkolînên HTS û lêkolînên cîhazên dîjîtal ên ku di du operasyonên berê de ji gumanbaran hatine girtin, berhev bûye.
Di çarçoveya lêpirsîna "behîsa di futbolê de" Cîgirê berê yê Serokê Galatasaray Sportif AŞyê Erden Timur jî di nav de 24 gumanbar hatin desteserkirin.
Her weha diyar bûye ku gumanbarek ji ber sûcekî din di girtîgehê de ye û hewldanên ji bo girtina çar gumanbarên mayî jî berdewam dikin.
