24. Filmekimi başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paribu sponsorluğunda düzenlenen 24. Filmekimi, dün (3 Ekim) başladı.

Açılışta yönetmen Jim Jarmusch’un “Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş” (Father Mother Sister Brother) filmi gösterildi.

Filmekimi, İstanbul’da 3-12 Ekim, Ankara’da 9-12 Ekim, Eskişehir’de 16-19 Ekim ve İzmir’de 23-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Biletler passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından temin edilebiliyor.

Programda Cannes, Venedik ve Karlovy Vary gibi festivallerden ödüllü filmler yer alıyor: It Was Just an Accident / Görünmez Kaza, Father Mother Sister Brother / Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş ve Better Go Mad in the Wild / Doğada Delirmek Daha İyi gibi dünya çapında öne çıkan yönetmenlerin son filmleri izleyiciyle buluşacak.

Filistin filmleri Bu yıl ayrıca Gazze’den üç film gösterilecek: Kaouther Ben Hania’nın “Hind Rajab’ın Sesi”, Sepideh Farsi’nin “Yüreğini Eline Al ve Yürü” ve Tarzan & Arab Nasser’in “Bir Zamanlar Gazze’de” filmleri, kuşatma altındaki yaşamı farklı bakış açılarıyla yansıtıyor. Türkiye’den özel gösterimler arasında Can Evrenol’un Cam Sehpa ve Ceylan Özgün Özçelik’in Ada kısa filmi bulunuyor. Filmekimi boyunca yönetmen ve oyuncular, gösterimlerin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Filmekimi programı

Eddington / Ari Aster / ABD Jay Kelly / Noah Baumbach / ABD, İngiltere, İtalya Hind Rajab’ın Sesi / Sawt Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab / Kaouther Ben Hania / Tunus, Fransa, ABD Enzo / Laurent Cantet, Robin Campillo / Fransa, İtalya, Belçika Flamingonun Gizemli Bakışı / La Misteriosa Mirada del Flamenco / The Mysterious Gaze of the Flamingo / Diego Céspedes / Şili, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika Başka Yolu Yok / No Other Choice / Park Chan-wook / Güney Kore Çatıda Biri Var / Roofman / Derek Cianfrance / ABD Örümcek Kadının Öpücüğü / Kiss of the Spider Woman / Bill Condon / ABD, Meksika Orta Sınıf / Classe Moyenne / The Party’s Over / Antony Cordier / Fransa Splitsville / Michael Angelo Covino / ABD Hedda / Nia DaCosta / ABD Genç Anneler / Jeunes Mères / Young Mothers / Jean-Pierre & Luc Dardenne / Fransa, Belçika Babamın Gölgesi / My Father’s Shadow / Akinola Davies / İngiltere, Nijerya, İrlanda Frankenstein / Guillermo Del Toro / ABD Aşk Mektupları / Des Preuves d’Amour / Love Letters / Alice Douard / Fransa Alpha / Julia Ducournau / Fransa, Belçika O Da Bir Şey Mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya Cam Sehpa / Can Evrenol / Türkiye Yüreğini Eline Al ve Yürü / Put Your Soul on Your Hand and Walk / Sepideh Farsi / Fransa, Filistin, İran Sesin Hikâyesi / The History of Sound / Oliver Hermanus / İngiltere, İsveç, ABD, İtalya Kız Kardeş / La Petite Dernière / The Little Sister / Hafsia Herzi / Fransa, Almanya Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş / Father Mother Sister Brother / Jim Jarmusch / ABD, İtalya, France, İrlanda Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda Gelecek De Gelecek / Colours of Time / La Venue de l’Avenir / Cédric Klapisch / Fransa, Belçika Bugonia / Yorgos Lanthimos / İngiltere Sırat / Oliver Laxe / İspanya, Fransa Mavi Ay / Blue Moon / Richard Linklater / ABD, İrlanda Yeni Dalga / Nouvelle Vague / Richard Linklater / Fransa, ABD İki Savcı / Two Prosecutors / Sergey Loznitsa / Fransa, Almanya, Hollanda, Letonya, Romanya, Litvanya Duse / Pietro Marcello / İtalya, Fransa Gizli Ajan / O Agento Secreto / The Secret Agent / Kleber Mendonça Filho / Brezilya, Fransa, Hollanda, Almanya Bir Zamanlar Gazze’de / Once Upon A Time in Gaza / Tarzan & Arab Nasser / Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Portekiz, Almanya, İngiltere, Ürdün Yetim / Árva / Orphan / Laszlo Nemes / Macaristan, Fransa, Almanya, İngiltere Ada / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye Görünmez Kaza / Yek Tasadef Sadeh / It Was Just An Accident / Jafar Panahi / İran, Fransa, Lüksemburg Aynalar No.3 Okyanusta Bir Tekne / Miroirs No.3 / Mirrors No.3 / Christian Petzold / Almanya Doğada Delirmek Daha İyi / Raději zešílet v divočině / Better Go Mad in the Wild / Miro Remo / Çekya, Slovakya Ceza / Woman and Child / Saeed Roustayi / İran Geber Aşkım / Die My Love / Lynne Ramsay / ABD Cumhuriyetin Kartalları / Eagles of the Republic / Tarik Saleh / İsveç, Fransa, Danimarka, Finlandiya Kokuhô / Lee Sang-il / Japonya Düşüşün Tınısı / In Die Sonne Schauen / Sound of Falling / Mascha Schilinski / Almanya Josef Mengele’nin Kayboluşu / The Disappearance of Josef Mengele / Kirill Serebrennikov / Fransa, Almanya, Meksika, ABD, İngiltere La Grazia / Paolo Sorrentino / İtalya Manevi Değer / Affeksjonsverdi / Sentimental Value / Joachim Trier / Norveç, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç, İngiltere Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby / Eva Victor / ABD Yeniden / Rebuilding / Max Walker-Silverman / ABD Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Almanya, Bulgaristan Özel Hayat / Vie Privée / A Private Life / Rebecca Zlotowski / Fransa

