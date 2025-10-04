ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2025 10:25
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2025 10:26
4 dk Okuma

24. Filmekimi başladı

Festival programında Cannes, Venedik ve Karlovy Vary ödüllü filmler, Gazze’den üç yapıt ve Türkiye’den özel gösterimler yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

24. Filmekimi başladı
Görsel: “Doğada Delirmek Daha İyi” (Yön.: Miro Remo) filminden bir kare.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paribu sponsorluğunda düzenlenen 24. Filmekimi, dün (3 Ekim) başladı.

Açılışta yönetmen Jim Jarmusch’un “Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş” (Father Mother Sister Brother) filmi gösterildi.

Filmekimi, İstanbul’da 3-12 Ekim, Ankara’da 9-12 Ekim, Eskişehir’de 16-19 Ekim ve İzmir’de 23-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Biletler passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından temin edilebiliyor.

Programda Cannes, Venedik ve Karlovy Vary gibi festivallerden ödüllü filmler yer alıyor: It Was Just an Accident / Görünmez Kaza, Father Mother Sister Brother / Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş ve Better Go Mad in the Wild / Doğada Delirmek Daha İyi gibi dünya çapında öne çıkan yönetmenlerin son filmleri izleyiciyle buluşacak.

Filistin filmleri

Bu yıl ayrıca Gazze’den üç film gösterilecek: Kaouther Ben Hania’nın “Hind Rajab’ın Sesi”, Sepideh Farsi’nin “Yüreğini Eline Al ve Yürü” ve Tarzan & Arab Nasser’in “Bir Zamanlar Gazze’de” filmleri, kuşatma altındaki yaşamı farklı bakış açılarıyla yansıtıyor.

Türkiye’den özel gösterimler arasında Can Evrenol’un Cam Sehpa ve Ceylan Özgün Özçelik’in Ada kısa filmi bulunuyor.

Filmekimi boyunca yönetmen ve oyuncular, gösterimlerin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Filmekimi programı

  1. Eddington / Ari Aster / ABD
  2. Jay Kelly / Noah Baumbach / ABD, İngiltere, İtalya
  3. Hind Rajab’ın Sesi / Sawt Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab / Kaouther Ben Hania / Tunus, Fransa, ABD
  4. Enzo / Laurent Cantet, Robin Campillo / Fransa, İtalya, Belçika
  5. Flamingonun Gizemli Bakışı / La Misteriosa Mirada del Flamenco / The Mysterious Gaze of the Flamingo / Diego Céspedes / Şili, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika
  6. Başka Yolu Yok / No Other Choice / Park Chan-wook / Güney Kore
  7. Çatıda Biri Var / Roofman / Derek Cianfrance / ABD
  8. Örümcek Kadının Öpücüğü / Kiss of the Spider Woman / Bill Condon / ABD, Meksika
  9. Orta Sınıf / Classe Moyenne / The Party’s Over / Antony Cordier / Fransa
  10. Splitsville / Michael Angelo Covino / ABD
  11. Hedda / Nia DaCosta / ABD
  12. Genç Anneler / Jeunes Mères / Young Mothers / Jean-Pierre & Luc Dardenne / Fransa, Belçika
  13. Babamın Gölgesi / My Father’s Shadow / Akinola Davies / İngiltere, Nijerya, İrlanda
  14. Frankenstein / Guillermo Del Toro / ABD
  15. Aşk Mektupları / Des Preuves d’Amour / Love Letters / Alice Douard / Fransa
  16. Alpha / Julia Ducournau / Fransa, Belçika
  17. O Da Bir Şey Mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya
  18. Cam Sehpa / Can Evrenol / Türkiye
  19. Yüreğini Eline Al ve Yürü / Put Your Soul on Your Hand and Walk / Sepideh Farsi / Fransa, Filistin, İran
  20. Sesin Hikâyesi / The History of Sound / Oliver Hermanus / İngiltere, İsveç, ABD, İtalya
  21. Kız Kardeş / La Petite Dernière / The Little Sister / Hafsia Herzi / Fransa, Almanya
  22. Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş / Father Mother Sister Brother / Jim Jarmusch / ABD, İtalya, France, İrlanda
  23. Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda
  24. Gelecek De Gelecek / Colours of Time / La Venue de l’Avenir / Cédric Klapisch / Fransa, Belçika
  25. Bugonia / Yorgos Lanthimos / İngiltere
  26. Sırat / Oliver Laxe / İspanya, Fransa
  27. Mavi Ay / Blue Moon / Richard Linklater / ABD, İrlanda
  28. Yeni Dalga / Nouvelle Vague / Richard Linklater / Fransa, ABD
  29. İki Savcı / Two Prosecutors / Sergey Loznitsa / Fransa, Almanya, Hollanda, Letonya, Romanya, Litvanya
  30. Duse / Pietro Marcello / İtalya, Fransa
  31. Gizli Ajan / O Agento Secreto / The Secret Agent / Kleber Mendonça Filho / Brezilya, Fransa, Hollanda, Almanya
  32. Bir Zamanlar Gazze’de / Once Upon A Time in Gaza / Tarzan & Arab Nasser / Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Portekiz, Almanya, İngiltere, Ürdün
  33. Yetim / Árva / Orphan / Laszlo Nemes / Macaristan, Fransa, Almanya, İngiltere
  34. Ada / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye
  35. Görünmez Kaza / Yek Tasadef Sadeh / It Was Just An Accident / Jafar Panahi / İran, Fransa, Lüksemburg
  36. Aynalar No.3 Okyanusta Bir Tekne / Miroirs No.3 / Mirrors No.3 / Christian Petzold / Almanya
  37. Doğada Delirmek Daha İyi / Raději zešílet v divočině / Better Go Mad in the Wild / Miro Remo / Çekya, Slovakya
  38. Ceza / Woman and Child / Saeed Roustayi / İran
  39. Geber Aşkım / Die My Love / Lynne Ramsay / ABD
  40. Cumhuriyetin Kartalları / Eagles of the Republic / Tarik Saleh / İsveç, Fransa, Danimarka, Finlandiya
  41. Kokuhô / Lee Sang-il / Japonya
  42. Düşüşün Tınısı / In Die Sonne Schauen / Sound of Falling / Mascha Schilinski / Almanya
  43. Josef Mengele’nin Kayboluşu / The Disappearance of Josef Mengele / Kirill Serebrennikov / Fransa, Almanya, Meksika, ABD, İngiltere
  44. La Grazia / Paolo Sorrentino / İtalya
  45. Manevi Değer / Affeksjonsverdi / Sentimental Value / Joachim Trier / Norveç, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç, İngiltere
  46. Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby / Eva Victor / ABD
  47. Yeniden / Rebuilding / Max Walker-Silverman / ABD
  48. Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Almanya, Bulgaristan
  49. Özel Hayat / Vie Privée / A Private Life / Rebecca Zlotowski / Fransa

Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın. (TY)

