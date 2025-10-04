24. Filmekimi başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paribu sponsorluğunda düzenlenen 24. Filmekimi, dün (3 Ekim) başladı.
Açılışta yönetmen Jim Jarmusch’un “Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş” (Father Mother Sister Brother) filmi gösterildi.
Filmekimi, İstanbul’da 3-12 Ekim, Ankara’da 9-12 Ekim, Eskişehir’de 16-19 Ekim ve İzmir’de 23-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
Biletler passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından temin edilebiliyor.
Programda Cannes, Venedik ve Karlovy Vary gibi festivallerden ödüllü filmler yer alıyor: It Was Just an Accident / Görünmez Kaza, Father Mother Sister Brother / Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş ve Better Go Mad in the Wild / Doğada Delirmek Daha İyi gibi dünya çapında öne çıkan yönetmenlerin son filmleri izleyiciyle buluşacak.
Filistin filmleri
Bu yıl ayrıca Gazze’den üç film gösterilecek: Kaouther Ben Hania’nın “Hind Rajab’ın Sesi”, Sepideh Farsi’nin “Yüreğini Eline Al ve Yürü” ve Tarzan & Arab Nasser’in “Bir Zamanlar Gazze’de” filmleri, kuşatma altındaki yaşamı farklı bakış açılarıyla yansıtıyor.
Türkiye’den özel gösterimler arasında Can Evrenol’un Cam Sehpa ve Ceylan Özgün Özçelik’in Ada kısa filmi bulunuyor.
Filmekimi boyunca yönetmen ve oyuncular, gösterimlerin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.
Filmekimi programı
- Eddington / Ari Aster / ABD
- Jay Kelly / Noah Baumbach / ABD, İngiltere, İtalya
- Hind Rajab’ın Sesi / Sawt Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab / Kaouther Ben Hania / Tunus, Fransa, ABD
- Enzo / Laurent Cantet, Robin Campillo / Fransa, İtalya, Belçika
- Flamingonun Gizemli Bakışı / La Misteriosa Mirada del Flamenco / The Mysterious Gaze of the Flamingo / Diego Céspedes / Şili, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika
- Başka Yolu Yok / No Other Choice / Park Chan-wook / Güney Kore
- Çatıda Biri Var / Roofman / Derek Cianfrance / ABD
- Örümcek Kadının Öpücüğü / Kiss of the Spider Woman / Bill Condon / ABD, Meksika
- Orta Sınıf / Classe Moyenne / The Party’s Over / Antony Cordier / Fransa
- Splitsville / Michael Angelo Covino / ABD
- Hedda / Nia DaCosta / ABD
- Genç Anneler / Jeunes Mères / Young Mothers / Jean-Pierre & Luc Dardenne / Fransa, Belçika
- Babamın Gölgesi / My Father’s Shadow / Akinola Davies / İngiltere, Nijerya, İrlanda
- Frankenstein / Guillermo Del Toro / ABD
- Aşk Mektupları / Des Preuves d’Amour / Love Letters / Alice Douard / Fransa
- Alpha / Julia Ducournau / Fransa, Belçika
- O Da Bir Şey Mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya
- Cam Sehpa / Can Evrenol / Türkiye
- Yüreğini Eline Al ve Yürü / Put Your Soul on Your Hand and Walk / Sepideh Farsi / Fransa, Filistin, İran
- Sesin Hikâyesi / The History of Sound / Oliver Hermanus / İngiltere, İsveç, ABD, İtalya
- Kız Kardeş / La Petite Dernière / The Little Sister / Hafsia Herzi / Fransa, Almanya
- Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş / Father Mother Sister Brother / Jim Jarmusch / ABD, İtalya, France, İrlanda
- Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda
- Gelecek De Gelecek / Colours of Time / La Venue de l’Avenir / Cédric Klapisch / Fransa, Belçika
- Bugonia / Yorgos Lanthimos / İngiltere
- Sırat / Oliver Laxe / İspanya, Fransa
- Mavi Ay / Blue Moon / Richard Linklater / ABD, İrlanda
- Yeni Dalga / Nouvelle Vague / Richard Linklater / Fransa, ABD
- İki Savcı / Two Prosecutors / Sergey Loznitsa / Fransa, Almanya, Hollanda, Letonya, Romanya, Litvanya
- Duse / Pietro Marcello / İtalya, Fransa
- Gizli Ajan / O Agento Secreto / The Secret Agent / Kleber Mendonça Filho / Brezilya, Fransa, Hollanda, Almanya
- Bir Zamanlar Gazze’de / Once Upon A Time in Gaza / Tarzan & Arab Nasser / Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Portekiz, Almanya, İngiltere, Ürdün
- Yetim / Árva / Orphan / Laszlo Nemes / Macaristan, Fransa, Almanya, İngiltere
- Ada / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye
- Görünmez Kaza / Yek Tasadef Sadeh / It Was Just An Accident / Jafar Panahi / İran, Fransa, Lüksemburg
- Aynalar No.3 Okyanusta Bir Tekne / Miroirs No.3 / Mirrors No.3 / Christian Petzold / Almanya
- Doğada Delirmek Daha İyi / Raději zešílet v divočině / Better Go Mad in the Wild / Miro Remo / Çekya, Slovakya
- Ceza / Woman and Child / Saeed Roustayi / İran
- Geber Aşkım / Die My Love / Lynne Ramsay / ABD
- Cumhuriyetin Kartalları / Eagles of the Republic / Tarik Saleh / İsveç, Fransa, Danimarka, Finlandiya
- Kokuhô / Lee Sang-il / Japonya
- Düşüşün Tınısı / In Die Sonne Schauen / Sound of Falling / Mascha Schilinski / Almanya
- Josef Mengele’nin Kayboluşu / The Disappearance of Josef Mengele / Kirill Serebrennikov / Fransa, Almanya, Meksika, ABD, İngiltere
- La Grazia / Paolo Sorrentino / İtalya
- Manevi Değer / Affeksjonsverdi / Sentimental Value / Joachim Trier / Norveç, Almanya, Danimarka, Fransa, İsveç, İngiltere
- Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby / Eva Victor / ABD
- Yeniden / Rebuilding / Max Walker-Silverman / ABD
- Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Almanya, Bulgaristan
- Özel Hayat / Vie Privée / A Private Life / Rebecca Zlotowski / Fransa
