biamag
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 07:23 9 Mart 2026 07:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 07:30 9 Mart 2026 07:30
Okuma Okuma:  1 dakika

24. Feminist Gece Yürüyüşü sonrası gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sosyal medya hesabı, gözaltıların hukuksuz olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: 8 Feminist Gece Yürüyüşü

İstanbul Beyoğlu’nda dün düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Kadınlar ve LGBTİ+l'lar bu yıl 24’üncüsü düzenlenen yürüyüşte on binlerce kişinin katılımıyla bir araya gelerek kadın hakları ve eşitlik taleplerini sıraladı. Yürüyüşün dağılmasının ardından altı kişi gözaltına alınmıştı.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sosyal medya hesabı, gözaltıların hukuksuz olduğunu belirtti. Ayrıca,  gözaltına alınan altı kişinin daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca feminist hareketin mücadeleye devam edeceği vurgulandı ve şöyle denildi
“On binlerce kadınla birlikte feminist mücadelemizi ve isyanımızı yükselttiğimiz yürüyüşün ardından gözaltına alınan arkadaşlarımızı geri aldık. Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz.”

Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Kurtuluşumuz feminizmde"
24. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Taksim’de: "Kurtuluşumuz feminizmde"
8 Mart 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
24. Feminist Gece Yürüyüşü feministler feministler isyanda
