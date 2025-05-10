23’üncü 'Ayşe Nur Zarakolu ödülleri' sahiplerini buldu

İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından ve yöneticilerinden Ayşe Nur Zarakolu adına verilen 23. Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, sahiplerine verildi. Ötül töreni, İHD İstanbul Şubesi Emil Galip Sandalcı Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Ödüller bu yıl, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İHD İstanbul Şubesi tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından “Tarihin bu kritik dönemecinde insan hakları, demokrasi ve barış için mücadeleyi yükseltiyoruz” teması ile verildi.

Tutuklu gazeteci Yıldız Tar’dan Silivri notları

“Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü” HDK soruşturmasından tutuklu bulunan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni ve LGBTİ+ aktivisti Yıldız Tar’a layık görüldü.

Bir ödül de İstanbul Barosu'na

Bir diğer ödül ise işlenen savaş suçlarına karşı uluslararası hukuku hatırlattığı için, kayyım, görevden alınma, ceza ve tutuklama tehditlerine ve ağır baskılara maruz kalmalarına rağmen insan hakları ve hukuku savunma ısrarlarından vazgeçmemeleri nedeniyle İstanbul Barosu yönetimine verildi.

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Tar: Büyük onur duydum

Ödülün sahiplerinden gazeteci Yıldız Tar, İHD’ye bir mesaj göndererek büyük onur duyduğunu ifade etti. Gözdağı operasyonunun sonucu tutuklandığını belirten Tar, "Aranızda yer alamadığım için çok üzgünüm. Ancak biliyorum ki içeride de dışarda 'LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır' diyenler her daim var olacak. Bu ödülü, bütün bu baskılara sahip çıkan LGBTİ+'lara ithaf etmek isterim. Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek" mesajını paylaştı.

Ayşe Nur Zarakolu kimdir? Ayşe Nur Zarakolu (1946–2002), Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesinin öncülerindendir. Sosyoloji öğrenimi gördü. İstanbul Üniversitesi Maliye Enstitüsü Kütüphanesi'nde çalışırken 1977'de Ragıp Zarakolu'yla birlikte "Belge" Yayınları'nı kurdu. 1986'dan başlayarak Türkiye İnsan Hakları Derneği'nde aktif görevler aldı. Cezaevleri ve işkencelere yönelik soruşturmalarda yer aldı. Tutuklu yazarların 30 kitabını yayınladı. 1982, 1984, 1994, 1996'da tutuklandı. 1995'te Yves Ternon'un Ermeni Tabusu kitabını yayınladığı için işkenceyle sorgulandı. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1997'de Ermeni yazar Vahakn Dadrian'ın Soykırım'ını yayınladı. Yargılandı. Aralarında Türkiye Yayıncılar Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerikan PEN, Dünya Yazarlar Birliği'nden ve "Padova - Doğrular Şehri" ödüllerinin de olduğu birçok ödüle layık görüldü.

Kısa süren bir hastalığın ardından 28 Ocak 2002'de hayatını kaybetti. Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, insan hakları savunucusu ve yayıncı Ayşe Nur Zarakolu’nun anısını yaşatmak amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından dağıtılmaktadır. 9 Mayıs doğum gününde düzenlenen törende dağıtılan bu ödül, düşünce ve ifade özgürlüğü alanında cesurca mücadele eden kişi ve kurumları onurlandırmayı hedefliyor.

(AB)