23 Temmuz, İstanbul'da 2025'in en sıcak günü olacak

İstanbul’da Çarşamba günü hava sıcaklığının 40 °C'ye kadar çıkabileceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, mesai saatlerinin erkene çekilmesi için İstanbul Valisi Davut Gül’e çağrıda bulunmuştu.

Ancak, LGBTİ+ hareketleri, kadın hareketleri, işçi hareketleri konusunda çok hassas olan İstanbul Valisi, bu çok önemli meteorolojik olay ve özellikle ısı değişikliklerine duyarlı yaşlılar, hastalar ve çocuklarda yol açabileceği vahim sağlık sorunlarını karşılamaya yönelik kamusal önlemler konusunda sessizliği tercih etti. Salı akşam saatlerine kadar vaililikten İstanbullulara yönelik bir mesaj gelmedi.

Salı günü sıcaklıklar 40 °C'yi geçti

Prof Şen'in öngörüleri, Çarşambayı beklemeden gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa’da gölgede ölçülen sıcaklıklar 40,4 °C ile 43,6 °C arasında gerçekleşti; Aydın 43,6 °C ile en yüksek değeri gördü.

İstanbul’da doğrudan termometre kaydı 40 °C’yi geçmese de, Pendik’te hava sıcaklığı 40 °C olarak ölçüldü. Birçok semtte de hissedilen sıcaklık 40 °C’ye yaklaştı.

Diğer bölgelerde 40 °C geçildi

Doğu Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye gibi illerde de hissedilen sıcaklık 40 °C’yi aştı

Prof. Şen'in önerileri

İstanbul’un güney ilçelerinde Çarşamba günü hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkabileceğini vurgulayan Şen, yurttaşlara “Dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu. Meteoroloji öğretim üyesi Şen, mesai saatlerinin öne çekilmesi için sosyal medya hesabından Vali Gül’e çağrıda bulundu: "[Sayın] Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız." dedi.

Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın istanbulda en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece ensıcak gece olacak 27C. Gündüz istanbulun güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C

Yarın dışarı çıkmayın.

Sn Valımız yarın… — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) July 22, 2025

Neler yapılabilir? Tıpkı sel, fırtına veya yoğun kar yağışı gibi afet kategorisine giren hava olayları arasında yer alan aşırı sıcaklarda ısının İstanbul gibi büyük metropollerde 40 °C’ye yaklaşması doğrudan toplum sağlığı, iş güvenliği ve şehir içi hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturacağı için işleyen bir kamu yönetiminin yarın İstanbul ve 40 °C sınırının aşılması olası kentler için şu uyarıları yapması ve "acil durum" önlemleri alması beklenirdi. Acil sıcak hava uyarısı 23 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla Hava sıcaklıklarının gölgede 40 °C’ye ulaşması,

Nem oranı ve şehir içi asfalt etkisiyle hissedilen sıcaklığın 45 °C'yi geçmesi,

UV indeksinin "çok yüksek" düzeyde seyretmesi beklenmektedir. Tavsiye edilen önlemler 11:00 – 17:00 saatleri arasında dış mekân faaliyetlerinden kaçınılmalıdır. Yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar kesinlikle güneşe çıkmamalıdır. İşverenler ve iş yerleri, açık alanda çalışanlar için serinleme, gölgelenme ve suya erişim imkânlarını artırmalıdır. Spor salonları, okullar, kamu tesisleri ve sosyal tesisler açık ve serin alanlarını halka açmalıdır. Toplu taşıma araçlarında klima kontrolü ve yoğunluk denetimi artırılmalıdır. Yurttaşlar, gün boyu en az 2.5 litre su içmeye teşvik edilmelidir. Kamu kurumları ve işverenlere çağrılar Açık alanda görev yapan personelin mesai saatleri sabah 07:00 – 11:00 arasında sınırlandırılmalıdır.

Mümkün olan kamu hizmetleri uzaktan çalışma yoluyla sürdürülebilir.

Belediyeler, mobil su istasyonları, serinletici alanlar ve güneşten korunma çadırları kurmalıdır. Acil durumlarda Güneş çarpması, bilinç kaybı, bayılma, kusma, baş ağrısı ve tansiyon dalgalanmalarında 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır.

Önlemler neden gerekiyor?

Çünkü 40 °C ve üstü sıcaklıklar:

Gıda zehirlenmelerini,

Kalp krizlerini,

Yaşlı ve yoksul yurttaşlarda ölüm riskini artırır.

Kent altyapısı (ulaşım, elektrik, sağlık hizmetleri) da zorlanır.

Gündelik hayatın olağan akışı bozulur ama halk önceden bilgilendirilmedikçe risk görünmezleşir.

(AEK)