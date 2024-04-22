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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 15:53
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 15:55
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23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ücretsiz olacak

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı metro hatları ücretsiz hizmet verecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ücretsiz olacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz" dedi.

4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağını kaydeden Uraloğlu, son olarak şunları söyledi:

"Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir."

(EMK)

 

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