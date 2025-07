33. İstanbul Onur Haftası kapsamında dün (29 Haziran) Ortaköy'de gerçekleştirilen 23. İstanbul Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti.

“Yaşamda Israr” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılmak isteyen çok sayıda kişi daha alana ulaşamadan polis tarafından engellendi ve 55 kişi gözaltına alındı.

23. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. 50 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında altı avukat ve yürüyüşü bianet için takip eden gazeteci Nur Kaya, bianet Sosyal Medya Editörü Evrim Gündüz ve Özgür Gelecek muhabiri Yusuf Çelik de var.

Onur Haftası Komitesi’nin duyurduğuna göre, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen gözaltılardan üçü tutuklama, 50'si ise yurt dışı çıkış yasağı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu'nun aktardığına göre, tutuklama talebiyle sevk edilenlerin isimleri: Doğan Nur, Sinem Çelebi ve Hivda Selen.

Herkes için suçlama 2911 Sayılı Kanun’a (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) muhalefet iddiası.

Komite, ayrıca, gözaltına alınanların ters kelepçe ve benzeri kötü muameleye maruz kaldığını duyurdu.

“Anayasal haklarımız elimizden alındı”

Komite’nin gözaltılarla ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün, 23. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü vesilesiyle Nişantaşı, Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli başta olmak üzere birçok ilçe polis ablukasına alındı; devlet Üsküdar’ı bile insansızlaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında en az altı avukat ve dört basın mensubu var. Bizlere sürpriz olmayan bir şekilde Anayasal haklarımız olan ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri yapma hakkımız bir kez daha zorla elimizden alındı.

“Devlet, ‘Aile Yılı’ adı altında varoluşumuzu hedef alan politikalarını topluma dayatırken; bizler, korkunun içinden dayanışmayı, umudu ve direnişi büyütüyoruz. Her sene olduğu gibi bu yıl da sokaklarda olmanın -bütün- yollarını aradık. Ve bu sene de tüm engellemelere, gözdağına, gözaltılara rağmen yan yana gelmenin, birbirimize vitaminler vermenin bir yolunu bulduk. Çünkü biz varoluşumuzdan vazgeçmeyeceğimizi, hiçbir şekilde susturulamayacağımızı defalarca ilân ettik.

“Kendimizi dayatıyoruz”

‘Ahlâksızlıklarını topluma dayatıyorlar’ diyorlar. Ahlâkı sizden öğrenecek değiliz; ama evet, kendimizi dayatıyoruz. Varoluşumuzu, haklarımızı, toplumun eşit yurttaşları olduğumuzu her seferinde yeniden ve yeniden ilân ediyoruz. Yaşamda ısrar ediyor, yok sayılmaya karşı inadımızı büyütüyoruz. Evet, kendimizi dayatıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne iki haftadır fazla mesai yaptıracak kadar görünürüz, kararlıyız, buradayız.

“Gullümü bir yana bırakırsak lubunya, bu baskı düzeni karşısında sadece birbirimize tutunduğumuzu biliyoruz. Her adımda, her sözcükte, her bakışta birbirimize cesaret veriyoruz. Korkuyoruz; ama yılmıyoruz. Çünkü biz yaşamda, yaşamakta ve kendimizde ısrar ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız serbest bırakılana ve sonsuza kadar: Buradayız, bir aradayız, gitmiyoruz. Hayatlarımıza göz diken zorbalar değil, biz kazanacağız. Hiç beklemediğiniz yerlerden, hiç beklemediğiniz zamanlarda yine geleceğiz.” (TY)