23 ilde kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerde, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüş dolayısıyla kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kar yağışları dolayısıyla Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var.

23 kent için sarı uyarı

Meteoroloji literatüründe "sarı uyarı", hava durumunun tehlikeye gebe olduğuna işaret ediyor. "Sarı" kod "meteorolojik koşullardan etkilenmeye açık faaliyetler konusunda dikkatli olunması"na yönelik uyarı anlamına geliyor.

Daha riskli durumlar için ise "turuncu uyarı" kullanılıyor. Bu, hava durumunun "tehlikeli" olduğuna işaret ediyor ve "hasar ve kayıpların oluşması olasılığı" konusunda uyarıyor.

MGM 22 Ocak'ta 23 kent için sarı uyarı verdi: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan.

Hava sıcaklıklarında düşüş

MGM'nin öngörüsüne göre, iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar hissedilir ölçüde 8 ile 10 C° düşecek, diğer kesimlerdeyse önemli bir değişiklik olmayacak.

Kuvvetli rüzgâr

MGM, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli -saatte 40-70 km- ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiği konusunda da uyardı.

Bakanın uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, sosyal medya hesabından yaptığı kişisel açıklamayla kar yağışı beklenen bölgelerde "vatandaşları çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları" konusunda uyardı. (AEK)