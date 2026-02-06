23 ESP’li daha tutuklandı, toplam tutuklama sayısı 70’e yükseldi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 39’u bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan 96 kişiden 47’si, dün (5 Şubat) “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla tutuklanırken, 9 kişi “ev hapsi”, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza” yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

ETHA’nın aktardığına göre, iki ayrı hâkimlikte ifadeleri alınan ESP’lilerden 23’ü tutuklanırken, 12 kişi savcılık ve hâkimlik tarafından ayrı ayrı uygulanan adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Böylece, soruşturma kapsamında 70 ESP’li tutuklanmış oldu.

Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Müslüm Koyun da bulunuyor. ETHA muhabiri Züleyha Müldür ile Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarından Özlem Gümüştaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer ESP’lilerin ifadeleri ise sürüyor.

