23 ESP’li daha tutuklandı, toplam tutuklama sayısı 70’e yükseldi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 39’u bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
ETHA’nın aktardığına göre, iki ayrı hâkimlikte ifadeleri alınan ESP’lilerden 23’ü tutuklanırken, 12 kişi savcılık ve hâkimlik tarafından ayrı ayrı uygulanan adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Böylece, soruşturma kapsamında 70 ESP’li tutuklanmış oldu.
Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Müslüm Koyun da bulunuyor. ETHA muhabiri Züleyha Müldür ile Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarından Özlem Gümüştaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer ESP’lilerin ifadeleri ise sürüyor.
ESP OPERASYONUNDA ÜÇÜNCÜ GÜN
ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı
DEM Parti: Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalı
Öte yandan, dün 47 ESP’linin tutuklanmasına dair açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), şöyle dedi:
“Bileşen partimiz ESP'ye yönelik gerçekleşen operasyonda Eş Genel Başkan Murat Çepni dahil 47 yoldaşımız tutuklandı, 42 yoldaşımız ise hâlâ gözaltında tutuluyor. Demokratik siyaset yapmak isteyenleri gözaltı, tutuklama ve baskı politikalarıyla engelleme yaklaşımından artık vazgeçilmelidir. İktidar, yargı eliyle yürüttüğü bu operasyonlara son vermeli; yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“ESP’ye dönük operasyonlar neticesinde ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve beraberindeki 46 devrimcinin tutuklanması, bu iktidarın eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin düşmanı olduğu gerçeğini kanıtlar niteliktedir. Gazetecilere, sendikacılara, siyasetçilere ayrı ayrı bahanelerle ve hukuku düşmanca kullanarak saldırmanın başka bir açıklaması yoktur. 25 yıldır bu iktidara nasıl teslim olmadıysak bundan sonra da olmayacağız. Tutuklanan dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.” (TY)