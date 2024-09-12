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HABER
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 14:05
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 19:59
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NARİN GÜRAN CİNAYETİ

22 şüphelinin ifade işlemleri son buldu

Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında 22 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılar birazdan 22 şüpheli hakkındaki kararı açıklayacak.

Evrim Deniz

KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Deniz

Evrim Deniz

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
22 şüphelinin ifade işlemleri son buldu
Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın (8) cansız bedeni 8 Eylül’de saat 08.45 saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu.

Soruşturma kapsamında aile fertleri dahil olmak üzere köyden 24 kişi gözaltına alındı.

Güran'ın bulunduğu dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan ve cinayetle ilgili itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar ise iki gün önce savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğu Kasten Öldürme Suçunda İştirak' (TCK Madde 82/1-e) suçundan tutuklandı.

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Son görüldüğü saat 15.15

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesi tamamlanan 22 kişi, bu sabah saat 05.40 saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi alınmak için getirilen 22 şüpheli şöyle: Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi Enes Güran (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'a bağlı çalışan işçiler Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçilerden birinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)

Sevk edilen 22 kişinin ifade işlemleri sabah saat 07.00’da başladı ve yaklaşık 12 saat süren ifade işlemleri son buldu. Savcılık ifadesi alınanlar arasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, baba Arif Güran ve diğer şüpheliler bir önceki ifadelerini tekrar etti.

Narin Güran'ın kuzeni B.G. ilk ifadesinde Narin Güran'ı saat 18.40'da gördüğünü söylemişti. Savcılık ifadesinde itirafta bulunan B.G., tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın kendisini tehdit ettiğini ve o saatleri söylemesi konusunda tembihlediğini belirtti.

Yeni ifadeye göre B.G., Narin Güran'ı 17.40'da gördüğünü beyan etti.

Yapılan incelemeler sonucunda Narin Güran’ın Tavşantepe Mahallesi’nde son görüldüğü saat 15.15 olarak tespit edildi.

Cesedi dereye götüren Nevzat Bahtiyar'ın aracının Eğertutmaz Deresi’ne 15.40’tan 16.30’a kadar kaldığı tespit edildi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler inceleme ve patolojik incelemeden gelen kısmi rapora göre Narin Güran'ın bedeninde 3. kişilere ait bulgulara rastlanmadı. Fakat ATK uzmanları Narin Güran'ın bedeninin 19 gün suda kalmış olmasının da buna sebep olacağını belirtiyor.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise, "Cesedin 19 gün suda kalmasından dolayı üçüncü bir kişiye ait DNA bulunamadı!" açıklamasında bulundu.

İfadesi alınan 22 kişi hakkındaki karar birazdan açıklanacak.

Ayrıntılar geliyor...

(ED/TY)

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Haber Yeri
Diyarbakır
Narin Güran cinayeti Narin Güran savcılık ifadesi DİYARBAKIR
Evrim Deniz
Evrim Deniz
tüm yazıları

2022’den bu yana gazetecilik yapıyor. Gazete Duvar, Kadın İşçi, 5Harfliler, Evrensel Gazetesi, 9.Köy, MLSA’da haberleri yayımlandı.  Halen Bianetˋin Diyarbakır muhabirliğini yapıyor

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