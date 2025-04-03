22. Paris Türkiye Filmleri Festivali: Karanlık zamanlarda insan kalmak

Paris'te ACORT Derneği tarafından 22 yıldır düzenlenen Paris Türkiye Filmleri Festivali (FCTP), bu yıl da 3-13 Nisan tarihlerinde, Türkiye sinemasının zengin çeşitliliğini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Paris Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen festival, yine güçlü hikâyeler ve etkileyici filmlerle izleyicileriyle buluşacak. Paris Belediyesi sponsoluğuna ek olarak, son dört yıldır Goethe Enstitüsü ile ortaklık yürüten festival, bu sene Solitech Design, Doorman SAS ve Paris Dolmuşu gibi yeni destekçileriyle daha da güçleniyor.

2025 festivalinin ana teması, dünyanın ve günümüz Türkiye’sinin içinden geçtiği zorlu dönemlere bir yanıt niteliğinde: "Karanlık Zamanlarda İnsan Kalabilmek." Sinemanın dönüştürücü gücünü öne çıkarmayı hedefleyen festival, bir film seçkisi göstermenin ötesinde, toplumsal ve siyasi meseleler üzerine kolektif bir düşünme alanı yaratmayı amaçlıyor.

Festivalin gösterimleri, Paris'in sinema tarihindeki önemli mekanlarından Le Louxor, Le Brady, Cinéma Saint-André des Arts ve Goethe Enstitüsü Paris gibi salonlarda gerçekleşecek. Birçok gösterim, konuk katılımıyla gerçekleşecek ve izleyicilere film sonrası söyleşiler yapılacak.

Paris Türkiye Filmleri Festivali, 3 Nisan Perşembe akşamı saat 19:30'da, La Louxor'da Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmiyle açılış yapacak.

Bu gösterim yönetmenin katılımıyla gerçekleşecek. Programda toplam 7 belgesel ve 7 kurmaca olmak üzere 14 uzun metrajlı film ile 7 kısa filmden oluşan bir seçki izleyicilerle buluşacak.

Festival Seçkisi Kurmaca Uzun Metrajlar • Tereddüt Çizgisi - Selman Nacar • Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri - Murat Fıratoğlu • On Saniye - Ceylan Özgün Özgçelik • Büyük Kuşatma - Sinan Kesova • Fidan - Ayçıl Yeltan • Hakkı - Hikmet Kerem Özcan • Kara Kafa - Korhan Yurtsever Belgeseller • Dargeçit - Berke Baş • Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar - Önder Esmer • Hatay: 5-15 Şubat 2024 - İmre Azem • Les Cicatrices d'Un Putsch (Bir Darbenin İzleri) - Nathalie Borgers • Excrétapolitiques - Yoel Meranda • Bir Gün, 365 Saat - Eylem Kaftan • Elizabeth'in Biricik Yaşamı - Ezgi Kılınçaslan Kısa Metrajlar • Avrupa Fatihi - Onur Yağız • Temassız - Göksel Tüzün • Eksi Bir - Ömer Ferhat Özmen • Görüşürüz Kaplumbağa - Selin Öksüzoğlu • Stiletto - Can Merdan Doğan • Kekre - Umut Derin Eroğlan • Çürük - Marion Molinari & Tuğçe Karabacak

(EMK)