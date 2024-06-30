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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 30 Haziran 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2024 11:46
1 dk Okuma

22. İstanbul Onur Yürüyüşü: "Çantanı hazırlarken birkaç önerimiz var"

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, 22. İstanbul Onur Yürüyüşü’ne katılacak LGBTİ+lar için bir dizi öneri paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
22. İstanbul Onur Yürüyüşü: "Çantanı hazırlarken birkaç önerimiz var"
Fotoğraf: Kaos GL

Bu yıl, ‘Hatırlıyorum, sen de hatırlıyor musun?’ temasıyla düzenlenen 32. İstanbul Onur Haftası, 22. İstanbul Onur Yürüyüşü’yle final yapacak.

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Yasak kararlarına rağmen “Yürüyeceğiz” diyen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, yürüyüş öncesi LGBTİ+lar için bir dizi öneri paylaştı:

  • Kimlik/kimlik fotokopisi.
  • ⁠Herhangi bir olası gözaltı işlemini kayıt altına alabilmek, tutanak tutabilmek için kağıt ve kalem.
  • ⁠Hem anılarını ölümsüzleştirmek hem de olası hak ihlallerini kaydedebilmek için telefon ve powerbank.
  • ⁠Lubunya habbesiz yapamaz biliyorsun. Sana iyi bir süre yetecek kadar atıştırmalık ve su.
  • ⁠Kimlik, düzenli kullandığın ilaçlar ve yedek kıyafet işine yarayabilir. Yedek kıyafet candır, bulundur.
  • Gullümünü ve madiliğini de getirmezsen olmaz. Her yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü!

Komite ayrıca, “Şimdiden kaydet! Yürüyüş sırasında bir problemle karşılaşırsan bizi arayabilir Telegram ve Whatsapp üzerinden yazabilirsiniz” diyerek acil durum numarası paylaştı: 0545 542 84 77

(VC)

32. İstanbul Onur Haftası 22. İstanbul Onur Yürüyüşü İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası
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