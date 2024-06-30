22. İstanbul Onur Yürüyüşü: "Çantanı hazırlarken birkaç önerimiz var"

Bu yıl, ‘Hatırlıyorum, sen de hatırlıyor musun?’ temasıyla düzenlenen 32. İstanbul Onur Haftası, 22. İstanbul Onur Yürüyüşü’yle final yapacak.

İstanbul Valiliği’nden 22. Onur Yürüyüşü öncesi yasak kararı

Yasak kararlarına rağmen “Yürüyeceğiz” diyen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, yürüyüş öncesi LGBTİ+lar için bir dizi öneri paylaştı:

Kimlik/kimlik fotokopisi.

⁠Herhangi bir olası gözaltı işlemini kayıt altına alabilmek, tutanak tutabilmek için kağıt ve kalem.

⁠Hem anılarını ölümsüzleştirmek hem de olası hak ihlallerini kaydedebilmek için telefon ve powerbank.

⁠Lubunya habbesiz yapamaz biliyorsun. Sana iyi bir süre yetecek kadar atıştırmalık ve su.

⁠Kimlik, düzenli kullandığın ilaçlar ve yedek kıyafet işine yarayabilir. Yedek kıyafet candır, bulundur.

Gullümünü ve madiliğini de getirmezsen olmaz. Her yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü!

Komite ayrıca, “Şimdiden kaydet! Yürüyüş sırasında bir problemle karşılaşırsan bizi arayabilir Telegram ve Whatsapp üzerinden yazabilirsiniz” diyerek acil durum numarası paylaştı: 0545 542 84 77

(VC)