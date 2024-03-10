22. İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü: "İtaat yok, isyan var"
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün İstanbul’daki adresi bu yıl da Taksim oldu. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, çeşitli engellemelere rağmen “Kurtuluşumuz feminist mücadele” diyerek Sıraselviler’de bir araya geldi, Cihangir’e yürüdü. Diyar Saraçoğlu’nun objektifinden 22. Feminist Gece Yürüyüşü.
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