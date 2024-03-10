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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 10 Mart 2024 15:05
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2024 15:07
1 dk Okuma

22.⁠ ⁠İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü: "İtaat yok, isyan var"

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün İstanbul’daki adresi bu yıl da Taksim oldu. Kadınlar ve LGBTİ+’lar, çeşitli engellemelere rağmen “Kurtuluşumuz feminist mücadele” diyerek Sıraselviler’de bir araya geldi, Cihangir’e yürüdü. Diyar Saraçoğlu’nun objektifinden 22. Feminist Gece Yürüyüşü.

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

İstanbul'da kadınlar ve LGBTİ+’lar engel tanımadı: Kurtuluşumuz feminist mücadele
22. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ
İstanbul'da kadınlar ve LGBTİ+’lar engel tanımadı: Kurtuluşumuz feminist mücadele
8 Mart 2024
22. Feminist Gece Yürüyüşü: Ayıplara, yasaklara kaybedecek hayatlarımız yok
22. Feminist Gece Yürüyüşü: Ayıplara, yasaklara kaybedecek hayatlarımız yok
8 Mart 2024
bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
8 Mart 2024

(VC)

8 Mart 2024 22. Feminist Gece Yürüyüşü İstanbul
Diyar Saraçoğlu
Diyar Saraçoğlu
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Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak",...

Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak", "Kadın Gazeteciler İçin Güvenlik El Kitabı", "Ne Yapmalı...?" çevirdiği kitaplar arasında. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu.

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